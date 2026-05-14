카카오뱅크, 서울신보와 1250억 원 규모 지원 협약

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 14일 서울신용보증재단에 100억을 출연해 1250억 규모 보증서 대출을 공급한다고 밝혔다
- 이번 협약으로 서울시 '신속금융지원'과 25개 자치구 '지역경제 밀착지원' 사업에 각 625억을 공급할 계획이다
- 인터넷전문은행 최초로 서울 전 자치구와 협업해 소상공인 대상 최대 1억 대출 등 맞춤형 금융 지원을 확대한다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 서울신용보증재단(서울신보)에 100억 원을 특별출연하고, 이를 바탕으로 총 1250억 원 규모의 보증서 대출을 공급한다고 14일 밝혔다.
지난 13일 성남시 카카오뱅크 판교오피스에서 열린 협약식에서는 카카오뱅크 김석 뱅킹그룹장과 서울신보 최항도 이사장이 참석해 서울 지역 소상공인의 금융 부담 완화를 위한 협력을 약속했다.
이번 협약으로 카카오뱅크는 서울시와 함께하는 '신속금융지원' 사업과 서울지역 25개 자치구와 연계한 '자치구 지역경제 밀착지원' 사업을 통해 각각 625억 원을 공급할 계획이다.
'신속금융지원'은 최대 1억 원을 지원하는 '특별출연보증' 상품과 대표자 개인신용점수가 839점 이하(NICE 신용점수 기준)인 중·저신용 개인사업자에게 최대 3000만 원을 지원하는 '신속드림' 상품을 통해 서울시 소상공인들에게 맞춤형 자금을 제공하는 사업이다.
'자치구 지역경제 밀착지원'은 각 자치구에 위치한 소상공인을 대상으로 최대 1억 원의 대출을 지원하는 사업으로, 카카오뱅크와 서울신보가 서울시 25개 전 자치구와의 협업을 목표로 선보이게 됐다.
인터넷전문은행이 서울 지역 전 자치구와 협업하는 사례는 이번이 처음이다. 카카오뱅크는 "서울 지역 소상공인들의 금융 부담 완화와 편의성 강화를 위해 이번 협약을 진행하게 됐다"며, "앞으로도 혁신적인 금융 기술을 바탕으로 개인사업자 금융 지원을 확대하며 포용금융을 실천해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com