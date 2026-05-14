네이버 플레이스, CRM 서비스 멤버십 연동

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 14일 플레이스 사업주 CRM 연동을 확대했다.
- 스마트플레이스에 도도포인트·페이히어·오케이포스가 추가됐다.
- 네이버는 Npay 커넥트와 멤버십 연계를 강화할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 플레이스 사업주들을 위해 고객 관계 관리(CRM) 서비스와의 멤버십 연동 기능을 확대했다.
네이버는 14일 플레이스 사업주들이 스마트플레이스 시스템을 통해 CRM 서비스 '도도포인트', '페이히어', '오케이포스'를 활용할 수 있는 멤버십 연동 기능을 도입했다고 밝혔다. 세 서비스는 멤버십 회원을 대상으로 쿠폰 발급, 포인트 적립, 할인 혜택 등을 제공한다.
그간 플레이스 사업주들은 방문객 대상 쿠폰과 할인, 포인트 적립을 별도의 CRM 솔루션으로 관리해야 했다. 이번 연동으로 네이버 플레이스와 네이버 지도에서 직접 멤버십 프로모션을 제공할 수 있게 됐다.
플레이스와 지도의 매장 페이지에는 할인 쿠폰 등 멤버십 혜택 현황이 표시돼 신규 고객 확보에 도움이 된다. 사용자들은 매장 탐색이나 예약 과정에서 멤버십 연계 쿠폰을 바로 발급받고 포인트 적립 정보를 확인할 수 있다. MY플레이스에서는 업체별 멤버십과 혜택 정보를 한눈에 볼 수 있다.
플레이스 매장 페이지에서 멤버십 전용 쿠폰을 다운받은 사용자 4명 중 1명이 매장 결제 시 해당 쿠폰을 사용했다. 네이버는 지난 2월 토스트 프랜차이즈 '이삭토스트'의 자체 회원 관리 시스템과의 연동을 시작했으며 향후 더 많은 파트너사와의 제휴를 확대할 계획이다.
네이버는 올해 안에 결제 단말기 '네이버페이 커넥트'와 플레이스 멤버십의 연계성을 강화할 예정이다. 네이버페이 커넥트는 현재 주문, 결제, 리뷰 작성, 포인트 적립 기능을 제공하며 멤버십 가입과 스탬프 쿠폰 적용 등 플레이스 멤버십 연계 서비스를 추가로 탑재할 계획이다.
이세훈 네이버 플레이스 사업기획 리더는 "플레이스 사업주들이 네이버 시스템 내에서 신규 고객을 확대하고 단골 고객은 꾸준히 관리할 수 있도록 멤버십 연동 서비스를 도입했다"면서 "앞으로 Npay 커넥트 단말기 확대 흐름에 맞춰 주문·예약·리뷰·멤버십 등 다양한 플레이스 솔루션 연계 활성화를 통해 사업주의 효과적인 매장 운영을 지원할 계획"이라고 밝혔다.
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