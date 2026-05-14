[6·3 재보선] 하정우 "북구를 AI 1번지로"…교육·돌봄·지역 AI 3대 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 하정우 더불어민주당 후보는 14일 북구를 AI 1번지로 만들겠다며 3대 공약을 발표했다
- 서부산 AI 테마밸리와 AI 교육·취창업 클러스터를 조성해 인재 양성과 산업을 연계하겠다고 밝혔다
- AI 노인 돌봄 도시와 상권 혁신 프로젝트로 돌봄 체계 구축과 전통시장·지역경제 활성화를 추진하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 14일 북구를 '대한민국 인공지능(AI) 1번지'로 만들겠다는 목표를 제시하며 교육·돌봄·지역경제를 아우르는 3대 공약을 발표했다.
하 후보는 이날 선거 캠프에서 공약 발표 기자회견을 열고 "아이들이 놀이처럼 AI를 배우고, 청소년은 미래를 꿈꾸고, 청년은 성장과 일자리의 기회를 찾으며, 기업은 인재를 발견하는 도시를 만들겠다"며 이같이 밝혔다.
하 후보는 중장기적인 비전으로 '서부산 AI 테마밸리 조성'를 제시했다. 현재 추진중인 구포역 주변 구간의 경부선 철도 지하화 이후 상부공간을 AI산업의 거점으로 조성하겠다고 밝혔다.
단순히 공원을 조성하는 데 그치지 않고 AI기업·연구소·청년 창업 센터를 집적시켜 '서부산의 테헤란로'를 만들겠다는 구상이다.
핵심 공약으로는 'AI 교육 1번지 북구'를 제시했다. 부산 최초 AI 특성화 고등학교를 설립하고, 누구나 AI를 배우고 활용할 수 있는 AI 혁신캠퍼스를 조성하겠다는 것이다. 교육부터 취업·창업까지 이어지는 북구형 AI 생태계 클러스터를 구축해 인재 양성과 산업 수요가 선순환하는 구조를 만들겠다는 구상이다.
또 '도시 자체가 돌봄이 되는 AI 노인 돌봄 도시' 공약도 발표했다. 하 후보는 고령화 대응부터 의료·돌봄·이동을 통합한 생활밀착형 AI 돌봄 체계를 구축하고 이를 위해 에이지 기술(Age-Tech) 기업을 유치하겠다고 했다.
하 후보는 '북구 상권 혁신 프로젝트'를 통해 지역경제를 활성화하겠다고 공약했다. 전통시장의 환경을 개선하는 것은 물론 AI 기반 상권지원 플랫폼을 구축해 데이터 중심의 상권 분석과 온라인 홍보를 지원하겠다는 것이다.
하 후보는 "현재의 북구 아이들은 더 나은 학교를 찾아, 청년은 더 나은 일자리를 찾아 떠나고 있는데 이런 흐름을 바꾸지 않으면 북구의 미래는 없다"며 "하나로 연결된 북구의 교육, 돌봄, 경제 문제 해법을 AI를 통해 찾겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com