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K-건설 美 진출 골든타임 열렸다…관세·비자·법률 리스크는 '숙제'

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AI 핵심 요약

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  • 대미투자특별법 통과로 국내 건설사 미 수주가 확대됐다
  • 한국 건설수주액은 2021~2025년 239억달러로 급증했다
  • 관세·비자·법규 리스크에 물가연동 계약이 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 건설사 미국 건설수주액, 5년간 19배 늘어
지난 3월 대미투자특별법 국회 통과하며
원전·전력망 등 연 200억달러 투자 물꼬

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = '대한민국과 미합중국 간 전략적 투자의 운영 및 관리를 위한 특별법(이하 대미투자특별법)'이 국회 문턱을 넘으면서국내 건설업계의 미국 시장 진출에 청신호가 켜졌다.

첨단 산업의 현지 공장 건설을 중심으로 수주가 급증하는 가운데, 대규모 투자 자금을 체계적으로 지원할 법률적 장치가 마련돼서다. 미국의 관세 정책에 따른 공사비 상승과 까다로운 비자 발급 등 현지 리스크도 도사리고 있어 철저한 현지화와 계약 전략이 요구된다.

(왼)최근 미국 내 국내 기업 수주액 비교 (오)최근 5년간 미국 내 수주액의 공종별 기준 [자료=해외건설협회]

14일 해외건설협회는 ''대미투자특별법' 통과가 미국 건설시장에 미치는 영향' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

2021~2025년 한국 기업의 미국 건설수주액은 239억달러(약 35조6110억원)으로, 직전 5년 수주액인 12억7000만달러(약 1조8923억원) 대비 18.8배 급증했다. 미국은 사우디아라비아(334억1000만달러·약 49조7809억원)에 이어 한국 해외건설 수주 2위 국가로 확고히 자리매김했다. 주된 성장의 원동력은 반도체, 자동차, 배터리 등 첨단 제조업 공장 건설이다. 전체 수주의 82.6%가 건축 부문에서 발생했다.

지난 3월 국회 본회의를 통과한 대미투자특별법은 이러한 진출 러시에 강력한 날개를 달아줄 전망이다. 반도체, 원전, 핵심광물, 인공지능(AI) 등 전략 산업에 2000억달러(약 298조원) 규모의 대미투자와 1500억달러(약 223조5000억원) 규모의 조선협력투자를 지원하는 것을 골자로 한다.

정부는 법정자본금 2조원 규모의 '한미전략투자공사'를 20년 한시로 설립해 '한미전략투자기금'을 운용한다. 연간 최대 200억달러(약 29조8000억원) 한도 내에서 투자를 집행한다. 한국 기업은 데이터센터 확충에 따른 노후 전력망 재정비, 텍사스 및 미시간 등지의 SMR(소형모듈원전) 상업화, 루이지애나주 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 건설 등에서 수주 기회를 잡을 것으로 기대된다. 

폭발적인 시장 성장 이면에는 시공사가 넘어야 할 리스크가 도사리고 있다. 가장 치명적인 위협은 주요 자재 수급난과 공사원가 상승이다. 미국의 건설 관련 수입액은 연간 4690억달러(약 698조8110억원) 수준이다.

금속 및 철강(1630억달러·약 242조8700억원 수입)과 인테리어 마감재의 수입 의존도는 최대 78~85%에 달한다. 트럼프 행정부의 추가 관세 부과 시 수입 자재의 납기 지연과 비용 폭등으로 직결되어 시공사의 수익성을 심각하게 훼손할 수 있다.

전문 인력 파견의 발목을 잡는 비자 문제도 풀어야 할 숙제다. 한국 건설사가 주로 활용하는 주재원(L-1)이나 투자(E-2) 비자의 경우 발급에 통상 2~3개월이 소요돼 현장 적기 투입을 가로막고 있다. 현지 종합건설사 및 하도급사와의 네트워크 부족에 따른 현지화 역량의 한계, 주마다 상이한 대금 지급·노동·환경 법규(EIA)와 지역 사회의 반발 등에 따른 잦은 법적 분쟁 가능성도 지뢰밭으로 꼽힌다.

전문가들은 성공적인 미국 시장 안착을 위해 수주 전 단계부터 촘촘한 안전장치를 마련해야 한다고 입을 모은다. 발주처와 계약 시 물가와 환율 변동분을 공사비에 전가할 수 있는 '물가 연동 조항(Escalation Clause)'을 명확히 하거나 '원가가산계약(Cost Plus)' 방식을 채택해 고정 단가 계약의 비용 초과 위험을 피해야 한다는 주장이다.

정지훈 해외건설협회 연구위원은 "조달 리스크를 막기 위해서는 제작 기간이 긴 장기 인도 품목에 대해 '사전 조기 계약(APA)'을 맺는 설계·조달 통합 전략도 요구된다"며 "비자 문제 해결을 위해 한-미 비자 워킹그룹의 진행 상황을 모니터링하며 선제적인 파견 계획을 수립해야 한다"고 말했다.

이어 "하도급 대금 지급 측면에선 발주처로부터 공사 대금을 받은 다음에야 하청사분 공사 대금을 지급하는 'Pay-if-Paid' 조항의 유효성 등을 입찰 전부터 검증하는 법무 시스템 구축이 필수"라고 부연했다.

chulsoofriend@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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