휴일에 교통량 상승…서울행 고속도로 정체 오후 5시 절정

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수도권 복귀 차량 45만대

밤 9~10시부터 해소 예상

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일요일인 7일 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이면서 나들이 차량과 귀경 차량이 고속도로에 몰릴 것으로 전망된다.

한국도로공사는 이날 전국 고속도로 이용 차량이 486만대 수준에 이를 것으로 내다봤다. 수도권을 빠져나가는 차량은 39만대, 수도권으로 들어오는 차량은 45만대로 예상된다.

귀경 차량이 집중되는 서울 방향 도로는 오후 들어 정체가 심해질 것으로 보인다. 도로공사는 오후 5시 전후로 혼잡이 가장 심해진 뒤 밤 9~10시 이후부터 점차 해소될 것으로 예상했다.

5일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선이 막바지 귀성 차량들로 정체를 빚고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

특히 영동고속도로와 서울양양고속도로를 중심으로 정체가 두드러질 전망이다.

반면 지방으로 향하는 주요 고속도로는 하루 종일 비교적 원활한 흐름을 유지할 것으로 예상된다.

이날 오전 9시20분 기준 경부고속도로 서울 방향은 양재 부근에서 반포까지 약 5㎞ 구간에서 차량 흐름이 답답한 상태를 보였다. 서울양양고속도로와 중부고속도로, 영동고속도로 등은 비교적 원활하게 차량이 이동하고 있다.

오전 10시 요금소 출발 기준 승용차 예상 소요시간은 서울에서 ▲부산 5시간 ▲대구 4시간 ▲광주 3시간30분 ▲대전 1시간30분 ▲강릉 2시간40분 ▲울산 4시간40분 ▲목포 3시간40분이다.

서울 도착 기준으로는 ▲부산 5시간 ▲대구 4시간 ▲광주 3시간20분 ▲대전 1시간40분 ▲강릉 2시간40분 ▲울산 4시간40분 ▲목포 3시간40분이 걸릴 것으로 전망된다.

plum@newspim.com