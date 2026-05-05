징검다리 연휴 마지막인 어린이날, 교통량 정체…"오후 4시 극심"

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 징검다리 연휴 마지막 날인 5일은 전국적으로 나들이객이 몰리면서 교통 정체가 빚어질 것으로 예상된다.

한국도로공사는 오늘 하루에만 전국에서 차량 517만 대가 이동하는 가운데 오후 4시에서 5시 사이 정체가 가장 극심했다가 저녁 8시쯤부터 차차 해소될 것으로 내다봤다.

고속도로가 정체를 빚고 있는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

한국도로공사에 따르면 이날 지방에서 수도권으로 41만대, 수도권에서 지방으로 39만대가 이동할 전망이다.

서울 방향은 영동선과 서울양양선이 가장 혼잡할 것으로 예상됐다. 정체는 오전 9~10시 시작돼 오후 5~6시 절정이 되고 오후 8~9시쯤 풀릴 것으로 보인다. 다른 지역 방향은 대체로 원활한 흐름을 보일 것으로 보인다.

경부선의 경우 서울방향 옥산분기점부터 청주휴게소 부근 4km, 양재부근부터 반포까지 5km가 정체다. 부산 방면은 남이분기점부터 독립기념관부근까지 가다 서다를 반복하고 있다.

서해안선은 서울 방향으로 일직분기점 부근부터 금천까지 3km, 영동선은 인천방향으로 둔대분기점부터 반월터널까지 2km, 군자요금소부터 군자분기점까지 4km가 정체 상태다.

오후 1시 요금소 출발 기준 부산에서 서울까지 예상 소요 시간은 5시간30분이다. ▲울산 5시간10분 ▲대구 4시간30분 ▲대전 1시간40분 ▲광주 4시간10분 ▲강릉 3시간50분이다.

반면 서울에서 출발할 경우 ▲부산 4시간30분 ▲울산 4시간10분 ▲대구 3시간30분 ▲대전 1시간30분 ▲광주 3시간20분 ▲강릉 2시간40분이 걸릴 것으로 예상되고 있다.

yuniya@newspim.com