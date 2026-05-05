李대통령 "어린이의 품위 지켜주는 어른" 강조

어린이 날 페이스북 메시지

"대한민국의 미래...건강해야"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 이재명 대통령은 104회 어린이 날을 맞아 "어린이의 품위를 지켜주는 품위 있는 어른이 되기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 5일 페이스북 메시지를 통해 "어린이를 단지 보호의 대상이나 귀여운 존재로만 여기지 않고, 존엄과 인격을 지닌 한 사람으로 존중하겠다 다짐한다"며 이같이 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령의 인스타그램 어린이 소통 채널인 '땅동! 답장왔어요' 화면. [사진=인스타그램] 2026.05.05

이 대통령은 "지금은 각자의 자리에서 어엿한 어른의 모습으로 살아가고 있지만, 한때 우리는 모두 누군가의 보살핌 속에 세상을 배워가던 어린이였다"며 "5월 5일 어린이날을 맞아, 그 시절의 마음을 떠올려본다"고 말했다.

이어 "돌이켜보면, 어린이는 어른에 비해 조금 더 시간이 필요할 뿐 결코 부족하거나 미숙한 존재가 아니었다"며 "저마다의 속도로 배우고 성장하며, 자신만의 방식으로 세상을 이해해 나가는 온전한 한 사람"이라고 밝혔다.

또 "우리가 아이들을 어떻게 바라보고, 어떻게 대하느냐에 따라 참 많은 것이 달라지리라 생각한다"면서 "따뜻한 시선으로 지켜보며 충분히 기다려준다면, 우리 아이들은 훗날 더 넓은 마음과 깊은 배려를 지닌 어른으로 성장할 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "대한민국의 미래인 우리 아이들이 늘 건강해 주기만을 온 마음으로 기원한다"고 말했다.

yjlee@newspim.com