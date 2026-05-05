신제윤 삼성전자 의장 "최악 땐 노사 공멸...대화로 해결해야"

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"반도체는 타이밍·신뢰 핵심"…생산 차질 시 경쟁력 상실 경고

파업 장기화 땐 수출·세수 감소…국가경제 파장 우려

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 신제윤 삼성전자 이사회 의장이 최근 노사 갈등과 관련해 임직원들에게 우려를 표명하며 대화를 통한 해결을 촉구했다.

5일 삼성전자에 따르면 신 의장은 이날 사내 게시판을 통해 메시지를 내고 "최근 회사 상황으로 주주와 고객은 물론 많은 국민들이 큰 걱정을 하고 있다"며 "이사회 의장으로서 막중한 책임을 느끼며 심려를 끼쳐드린 데 대해 송구하다"고 밝혔다.

신 의장은 사태가 장기화될 경우 심각한 경영 위기로 이어질 수 있다고 경고했다. 그는 "최악의 상황이 발생하면 노사 모두가 설 자리를 잃게 될 것"이라며 "사업 경쟁력 저하는 물론 고객 신뢰 상실, 주주 및 투자자 손실 등 국가 경제에도 심각한 악영향을 미칠 수 있다"고 말했다.

신제윤 삼성전자 이사회 의장 [사진=삼성전자]

특히 반도체 사업의 특성을 강조하며 "반도체 산업은 타이밍과 고객 신뢰가 핵심"이라며 "개발 및 생산 차질, 납기 미준수가 발생하면 근본적인 경쟁력을 잃고 경쟁사로 고객이 이탈할 수 있다"고 우려했다.

파업에 따른 경제적 파장도 언급했다. 신 의장은 "막대한 파업 손실과 고객 이탈로 기업 가치가 하락할 경우 주주와 투자자, 임직원, 지역사회에 큰 피해가 발생할 것"이라며 "수백억 달러 수출 감소와 수십조 원 세수 축소, 환율 상승과 국내총생산(GDP) 감소 등 국가 경제 전반에 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.

아울러 노사 간 협력과 대화를 강조했다. 그는 "지금은 무한경쟁 환경 속에서 지속가능한 성장을 위해 임직원 모두가 합심해야 할 시기"라며 "진정성 있는 대화를 통해 문제를 해결해야 한다"고 말했다.

이어 "현재의 갈등이 더 건설적인 노사관계를 만드는 계기가 되도록 함께 노력하자"며 "경영진과 머리를 맞대고 지혜를 모아 문제 해결에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

syu@newspim.com