장동혁, 한동훈과 연대 가능성 일축…"제명 인사와 연대, 다른 문제"

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"이재명 존재 자체가 시한폭탄…셀프 공소 취소는 심각한 범죄"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 5일 부산 북갑 보궐 선거에 출마한 한동훈 후보와의 연대 가능성을 다시 한번 일축했다. 이재명 대통령이 '조작기소 특검법'에 대한 속도 조절을 주문한 것과 관련해서는 "셀프 공소 취소는 지금 하나 나중에 하나 결국 심각한 범죄"라고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 이 같은 입장을 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆"한동훈 돕는 한지아 의원, 필요한 조치 하겠다"

장 대표는 '제명한 한동훈 전 대표에게 손을 내밀 생각은 없느냐'라는 질문에 "저조한 지지율이라고 한 마디로 전제하는 것 자체를 수긍하기 어렵다"며 "분열이 한 전 대표를 제명하는 것에서부터 시작됐고, 그것이 당 분열의 모든 원인인 것처럼 전제하고 질문하는 것도 동의하기 어렵다"고 답했다.

장 대표는 "제명했던 인사와의 연대와 다른 당과의 연대는 분명히 다른 문제라는 것을 예전에도 밝혔고, 지금도 제 입장에 변화는 없다"며 재차 연대 가능성을 일축했다.

한지아 의원이 한 후보를 돕는 것과 관련해서는 조치를 취하겠다고 예고했다.

장 대표는 "당의 공천과 당원들의 지지를 받아서 국회의원이 된 사람의 역할과 책임이 있다"며 "여러 상황에 대해 정확하게 사실관계를 밝히도록 하겠다. 그 이후에 필요한 조치를 하겠다"고 했다.

정진석 전 국회부의장 출마를 두고 친윤 공천 논란이 제기되는 것에 대해 장 대표는 "공관위에서 결정하겠지만 당대표, 지도부의 생각과 무관하지 않기 때문에 대표가 가능성을 언급하는 게 적절하지 않다"고 밝혔다. 장 대표는 "국민이 납득할, 전체 선거에서 승리할 수 있도록 공천을 진행하겠다"고 말을 아꼈다.

◆"국민 속내 알아 지지율 떨어지니 선거 이후 미루려는 것"

'조작기소 특검법' 속도 조절을 주문한 이 대통령에 대해 강하게 비판했다.

장 대표는 "어제 청와대에서 급하게 입장을 내놨다"며 "결론은 끝까지 반드시 공소 취소는 하되 시간만 좀 늦춰보라는 이 대통령의 명령"이라고 주장했다.

장 대표는 "국민이 속내를 다 알아서 지지율이 떨어지니 일단 지방선거 이후로 미루려는 것"이라고 했다.

장 대표는 "셀프 공소 취소는 지금 하나 나중에 하나 결국 심각한 범죄"라며 "지방선거가 지난다고 위헌이 합헌이 되지는 않는다. 독재는 어떤 말로 포장해도 그냥 독재"라고 했다.

장 대표는 "공소 취소한다고 지은 죄가 없어지는 것도 아니다. 오히려 나중에 불법·위헌적인 공소 취소까지 더해져 가중 처벌만 받게 될 것"이라며 "대한민국 국민들을 만만하게 보다가 감옥에서 진짜 후회할 날이 올 것"이라고 강조했다.

장 대표는 "지금 이재명 정권은 온갖 폭탄을 지선 뒤로 다 미뤘다"며 "보유세 인상, 장특공(장기보유특별공제) 폐지, 설탕세, 담뱃세, 주류세에 이제 공소 취소까지 지방선거 끝나기만 기다리고 있다"며 "이 정도면 이재명의 존재 자체가 대한민국의 시한폭탄이 될 것"이라고 거듭 비판했다.

chogiza@newspim.com