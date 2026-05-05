전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.05 (화)
KYD 디데이
전국 경북

속보

더보기

'경북도지사 3선도전' 이철우 "아이부터 부모까지 함께 행복한 경북 실현"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이철우 경북도지사 예비후보가 5일 교육·인재·청년·여성·가족 분야 10대 공약을 발표했다.
  • 어린이날 행사장에서 아이부터 청년·부모까지 행복한 경북을 약속했다.
  • 공공돌봄 확대와 청소년·청년 지원으로 저출산 대응과 가족 친화 지역을 만든다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

어린이날 5일, '교육·인재·청년·여성·가족' 분야 10대 공약 발표

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보가 어린이날인 5일 '교육·인재·청년·여성·가족' 분야 10대 공약을 발표하고 "아이부터 청소년·청년·부모까지 함께 행복한 경북을 만들겠다"고 약속했다.

이 후보는 이날 '2026 경북도 어린이날 큰잔치'가 열리는 경북도청 신도시 천년숲 행사장을 찾아 어린이와 시민들과 인사를 나누고 "아이들이 안전하고 행복하게 자라고, 청소년이 존중받으며, 청년이 도전하고, 부모가 안심할 수 있는 사람 중심의 경북을 만들겠다"고 강조했다.

이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보가 5일 '2026 경북도 어린이날 큰 잔치'가 열리는 경북도청 신도시천년숲 행사장을 찾아 어린이와 시민들과 인사를 나누고 '교육·인재·청년·여성·가족' 분야 10대 공약을 발표했다.[사진=이철우 예비후보 캠프] 2026.05.05 nulcheon@newspim.com

이 후보는 "5월은 가정의 달이고 이번 주는 어린이날과 어버이날이 함께 있는 뜻깊은 시간"이라며 "정치는 아이들의 미래를 열고 부모의 걱정을 덜고, 청년의 도전을 뒷받침하는 일에서 출발해야 한다"고 피력하고."공공돌봄, 24시간 돌봄, 방학 돌봄, 방과 후 돌봄, 중학생 돌봄을 확대해 촘촘한 육아 지원 체계를 구축하고 보육교직원 처우 개선과 질 높은 보육 서비스 제공으로 부모가 안심할 수 있는 양육 환경을 조성하겠다"고 약속했다.

그러면서 이 후보는 공공 돌봄, 어린이 안전, 성장 기회 확대로 아이 낳고 키우기 좋은 경북 조성, 청소년의날 제정, 교통비 부담 완화 추진, 청년·여성 창업 및 리더십 지원, 여성 경제활동 및 경력 단절 예방 강화 등을 담은 '교육·인재·청년·여성·가족' 분야 10대 공약을 내놓았다.

이철우 후보는 "어린이날의 주인공은 아이들이지만.아이들이 행복하려면 부모가 안심해야 하고.청소년과 청년이 지역에서 꿈을 키울 수 있어야 한다"며 "경북을 아이 키우기 좋고, 청소년이 존중받고, 청년이 도전하며, 가족이 함께 행복한 대한민국 대표 가족 친화 지역으로 만들겠다"고 밝혔다.

이 후보는 또 "저출산 문제는 출산만의 문제가 아니라 주거, 일자리, 교육, 돌봄, 교통, 문화가 함께 연결된 삶의 문제"라고 강조하고 "청년 정책, 가족 정책, 돌봄 정책, 정주 정책을 통합해 아이부터 부모까지 함께 살기 좋은 경북을 만들겠다"며 "아이부터 부모까지 함께 행복한 경북을 실현하겠다"고 약속했다.

 

 

nulcheon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
사진
삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동