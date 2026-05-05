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정청래 "'조작기소 특검', 국민·당원·의원 총의 선택"…속도조절론 시사

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  • 정청래 더불어민주당 대표가 5일 특검법 처리 시기를 국민과 당원 총의를 모아 결정하겠다고 밝혔다.
  • 대통령 주문과 여론 부담으로 속도조절을 시사하며 6일 의원총회에서 논의한다.
  • 특검에 공소취소권 부여 필요성을 강조하며 조작기소 피해자 구제를 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

특검법 처리 시기, 6·3 지방선거 이후 처리 무게
"허위 기소 피해자, 대통령이든 누구든 구제해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 '윤석열 정부 조작수사·기소 의혹 특검법안' 처리 시기와 관련해 "국민과 당원, 의원 총의를 모아 가장 좋은 선택을 하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 경기도 동두천 큰시장 유세 후 기자들과 만나 "어제 청와대 브리핑도 있었기 때문에 당·청(민주당·청와대)이 조율해야 한다"며 사실상 속도조절론을 시사했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 지난 4월 29일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.29 mironj19@newspim.com

◆ 李대통령 주문에 여론 부담까지…정청래, 특검법 속도조절 시사

정 대표는 "의원총회를 통해 (의원들의 의견을 모으고), 또 당원들의 뜻도 물어서 어떻게 하는 것이 좋을지 판단해볼 것"이라고 말했다.

민주당은 오는 6일 의원총회를 열고 사실상 한병도 전임 원내대표를 차기 원내대표로 추대 선출하고 특검법 처리 시기와 절차를 논의할 계획이다. 

앞서 이재명 대통령은 4일 '조작 기소 특검' 처리와 관련해 "구체적 시기와 절차에 대해서는 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라"고 홍익표 정무수석을 통해 입장을 발표했다. 

이 대통령 자신과 관련된 사건의 공소를 취소할 수 있도록 한 특검법을 둘러싸고 '특정인을 겨냥한 입법'이라는 비판 여론이 확산되자 속도 조절 주문에 나선 것이다.

특검법 발의 후 중도층 이탈과 보수층 결집 가능성이 커지면서 지방선거에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려 역시 당내에서 나오고 있다.

'의견 수렴'에 무게를 둔 이날 정청래 대표의 발언은 사실상 지방선거 이후로 특검법안 처리 시점을 늦추며 속도 조절에 나서겠다는 의미로 보인다.

이재명 대통령이 지난 4월 16일 청와대에서 열린 30차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆ '공소취소권' 필요성은 강조…"억울한 조작기소, 피해자 구제해야"

다만 정 대표는 특검에 공소취소 권한을 부여해야 한다는 기존 입장을 다시 한 번 강조했다.

정 대표는 "정적 죽이기와 야당 탄압, 이재명 죽이기에 혈안이 되어 있었던 (윤석열 정권의) 정치 검찰이 허위 조작으로 기소해 처벌하려 했다면 그것 자체가 범죄"라며 "그 범죄에 가담했던 검찰 관계자들은 마땅히 법의 이름으로 처벌받아야 한다"고 분명히 했다.

정 대표는 "조작 기소와 허위 조작으로 입증이 된다면 허위 조작으로 고통받았던 당시 피의자, 피고인은 당연히 구제받아야 한다"며 "이것이 대한민국 헌법 정신의 구현이고 사법 정의 정상화"라고 강조했다.

정 대표는 "헌법 11조에 나와 있는 것처럼 모든 국민은 법 앞에 평등하다"며 "억울하게 조작 기소로 고통을 받은 국민이 있다면 일반 국민이든, 시장이든, 구청장이든, 국회의원이든, 대통령이든, 누구나 평등하게 구제받아야 한다는 게 헌법 정신"이라고 거듭 강조했다.

chogiza@newspim.com

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서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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