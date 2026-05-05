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육사 80주년 기념식, 비상계엄 첫 공식 사과… "계엄 연루 동문, 헌정질서 훼손"

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  • 육군사관학교 박후성 교장이 30일 개교 80주년 기념식에서 12·3 비상계엄 사태 사과했다.
  • 일부 동문의 불법 행위에 학교 차원 책임을 인정하고 국민에게 반성했다.
  • 헌법 가치 교육 강화와 AI 중심 교육 확대를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박후성 교장 "국민께 깊은 고통"… 헌법·법치 교육 강화
AI·군사법 교과 개편… 2만2000명 장교 배출 80년

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군사관학교가 개교 80주년을 맞아 '12·3 비상계엄' 사태와 관련해 처음으로 공식 사과 입장을 밝혔다. 일부 육사 출신 인사들이 계엄 관련 사태에 연루된 데 대해 학교 차원의 책임을 인정한 것이다.

4일 육군사관학교에 따르면, 박후성(중장) 교장은 지난달 30일 서울 노원구 화랑연병장에서 열린 개교 80주년 기념식에서 "일부 동문이 헌정질서를 위협하는 불법 행위에 가담해 국민께 깊은 고통과 실망을 안겨드렸다"며 "육군사관학교장으로서 국민 앞에 깊이 반성하고 사과드린다"고 밝혔다. 육사가 12·3 비상계엄 사태와 관련해 공식 입장을 낸 것은 이번이 처음이다.

박후성 육군사관학교장이 지난 30일 육사 개교 80주년 기념식에서 '12·3 비상계엄' 사태와 관련한 입장을 밝히고 있다. [사진=육군사관학교 제공] 2026.05.05 gomsi@newspim.com

박 교장은 이어 "헌법적 가치를 준수하고 수호하는 시대적 사명을 다하기 위해 교과 과정을 정비했다"며 "대한민국 군은 국민의 군대로서 정치적 중립을 엄격히 지켜야 한다는 원칙을 생도 교육의 근간으로 삼겠다"고 강조했다. 이에 따라 육사는 '헌법과 민주시민', '군사법' 과목을 신설하는 등 생도 교육 체계를 일부 개편했다. 계엄 사태를 계기로 헌법 가치 내재화와 민주시민 정체성 확립 교육을 강화하겠다는 취지다.

이날 기념식 직후에는 육사기념관에서 '위국헌신 6480: 육사 80년의 기억, 화랑대의 가치' 특별전 개막식도 열렸다. 육사는 1945년 12월 군사영어학교로 출발해 1946년 5월 국방경비대사관학교로 개교했으며, 1948년 9월 현재의 명칭으로 개편됐다. 지난 80년간 약 2만2000명의 장교를 배출했다.

육군사관학교가 지난 4월 30일 서울 노원구 육사 화랑연병장에서 개최한 개교 80주년 기념식에서 박후성 육사 교장을 비롯한 참석자들이 국민의례를 하고 있다. [사진=육사 제공] 2026.05.05 gomsi@newspim.com

최근 육사는 전장 환경 변화에 대응해 인공지능(AI), 디지털, 첨단 과학기술 중심 교육을 확대하고 있다. 이른바 'AI 대전환(AX)' 시대를 대비해 군사·기술 융합 역량을 갖춘 '파이(π)형 인재' 양성도 추진 중이다. 이는 전통적 지휘능력에 더해 데이터·AI 기반 작전 수행 능력을 겸비한 장교를 육성하겠다는 전략으로 풀이된다.

gomsi@newspim.com

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서울 휘발유 2052원 육박 '오름세 지속' [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대구와 부산, 울산을 제외한 전국 모든 지역의 평균 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어섰다. 서울 평균 가격은 2052원에 육박했다. 5일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 평균 휘발유 판매 가격은 전날보다 0.26원 오른 리터당 2011.3원으로 집계됐다. 전국 최고가는 리터당 2640원, 최저가는 1759원이다. 3일 오후 서울 시내의 한 주유소의 모습.[사진=뉴스핌 DB] 전국 평균 휘발유 가격은 지난달 17일 리터당 2000원을 넘어선 뒤 오름세를 이어가고 있다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.7원 오른 리터당 2051.74원을 기록했다. 평균 가격이 가장 낮은 지역은 대구로 리터당 1995.84원이었다. 부산은 1998.38원, 울산은 1999.22원으로 2000원을 밑돌았다. 경유 가격은 소폭 하락했다. 전국 평균 경유 판매 가격은 전날보다 0.04원 내린 리터당 2005.17원으로 나타났다. 서울 평균 경유 가격은 전날보다 0.28원 오른 리터당 2038.16원으로 전국에서 가장 높았다. 대구는 0.36원 내린 리터당 1988.26원으로 가장 낮았다. 정부는 미국과 이란 간 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제유가가 오르자 최고가격제를 시행 중이다. 지난달 24일부터 적용된 4차 최고가격제는 3차 때와 같은 수준으로 동결됐다. 4차 최고가격제상 리터당 공급가는 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.  yuniya@newspim.com 2026-05-05 14:45
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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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