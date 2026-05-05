육사 80주년 기념식, 비상계엄 첫 공식 사과… "계엄 연루 동문, 헌정질서 훼손"

박후성 교장 "국민께 깊은 고통"… 헌법·법치 교육 강화

AI·군사법 교과 개편… 2만2000명 장교 배출 80년

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군사관학교가 개교 80주년을 맞아 '12·3 비상계엄' 사태와 관련해 처음으로 공식 사과 입장을 밝혔다. 일부 육사 출신 인사들이 계엄 관련 사태에 연루된 데 대해 학교 차원의 책임을 인정한 것이다.

4일 육군사관학교에 따르면, 박후성(중장) 교장은 지난달 30일 서울 노원구 화랑연병장에서 열린 개교 80주년 기념식에서 "일부 동문이 헌정질서를 위협하는 불법 행위에 가담해 국민께 깊은 고통과 실망을 안겨드렸다"며 "육군사관학교장으로서 국민 앞에 깊이 반성하고 사과드린다"고 밝혔다. 육사가 12·3 비상계엄 사태와 관련해 공식 입장을 낸 것은 이번이 처음이다.

박후성 육군사관학교장이 지난 30일 육사 개교 80주년 기념식에서 '12·3 비상계엄' 사태와 관련한 입장을 밝히고 있다. [사진=육군사관학교 제공] 2026.05.05 gomsi@newspim.com

박 교장은 이어 "헌법적 가치를 준수하고 수호하는 시대적 사명을 다하기 위해 교과 과정을 정비했다"며 "대한민국 군은 국민의 군대로서 정치적 중립을 엄격히 지켜야 한다는 원칙을 생도 교육의 근간으로 삼겠다"고 강조했다. 이에 따라 육사는 '헌법과 민주시민', '군사법' 과목을 신설하는 등 생도 교육 체계를 일부 개편했다. 계엄 사태를 계기로 헌법 가치 내재화와 민주시민 정체성 확립 교육을 강화하겠다는 취지다.

이날 기념식 직후에는 육사기념관에서 '위국헌신 6480: 육사 80년의 기억, 화랑대의 가치' 특별전 개막식도 열렸다. 육사는 1945년 12월 군사영어학교로 출발해 1946년 5월 국방경비대사관학교로 개교했으며, 1948년 9월 현재의 명칭으로 개편됐다. 지난 80년간 약 2만2000명의 장교를 배출했다.

육군사관학교가 지난 4월 30일 서울 노원구 육사 화랑연병장에서 개최한 개교 80주년 기념식에서 박후성 육사 교장을 비롯한 참석자들이 국민의례를 하고 있다. [사진=육사 제공] 2026.05.05 gomsi@newspim.com

최근 육사는 전장 환경 변화에 대응해 인공지능(AI), 디지털, 첨단 과학기술 중심 교육을 확대하고 있다. 이른바 'AI 대전환(AX)' 시대를 대비해 군사·기술 융합 역량을 갖춘 '파이(π)형 인재' 양성도 추진 중이다. 이는 전통적 지휘능력에 더해 데이터·AI 기반 작전 수행 능력을 겸비한 장교를 육성하겠다는 전략으로 풀이된다.

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