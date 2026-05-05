中 폭죽 공장서 폭발 사고, 26명 사망...시진핑 "엄중 책임 추궁"

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[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 중국이 노동절 연휴를 보내고 있는 가운데, 후난성 창사시의 한 폭죽 제조 공장에서 폭발 사고가 발생하면서 80여 명의 사상자가 발생했다.

5일(현지 시간) 중국 관영 신화통신에 따르면, 전날 오후 4시 43분께 창사시 류양에 위치한 폭죽 제조 작업장에서 폭발 사고가 발생했으며, 이로 인해 26명이 숨지고 61명이 다친 것으로 집계됐다.

당국은 당초 사고 직후 3명이 사망하고 25명이 부상했다고 밝혔다. 그러나 구조 작업이 진행되면서 피해 규모가 급격히 늘었다.

당국은 현장 수색과 인원 확인 등 1차 조치를 마쳤으며, 추가 피해 여부를 확인하기 위해 정밀 점검을 진행 중이라고 밝혔다.

한편, 사고 발생 이후 시진핑 중국 국가주석은 실종자 수색을 서두르고 부상자 치료에 총력을 기울일 것을 지시했다. 또한, 사고 원인을 신속히 규명하고, 관련자에 대해 엄중히 책임을 물을 것을 주문했다.

리창 국무원 총리도 인명 피해 상황을 신속히 파악하고 과학적인 구조 작업을 통해 2차 사고를 방지해야 한다며, 사후 처리를 철저히 할 것을 당부했다.

[류양 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 5일(현지 시간) 중국 후난성 창사시 류양의 폭죽 제조 공장에서 폭발 사고가 발생한 뒤 소방관들이 화재를 진압하고 있다. 2026.05.05 hongwoori84@newspim.com

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