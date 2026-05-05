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해군1함대, '선봉함대 창설 80주년' 어린이날 함정 공개

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  • 해군 제1함대사령부는 5일 군항에서 선봉함대 창설 80주년 어린이날 행사와 호국문예제를 개최했다.
  • 동해함 등 3척 함정 공개와 UDT/SEAL 장비 전시, 군복 착용 체험 부스를 운영했다.
  • 군악대 공연과 보훈퀴즈로 어린이들이 해군과 가까워지며 국민 성원에 감사 뜻을 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 제1함대사령부는 5일 군항에서 '선봉함대 창설 80주년 맞이 어린이날 행사'와 '초등학생 대상 호국문예제'를 개최했다고 밝혔다.

이 행사에서 1함대는 동해함을 포함한 총 3척의 함정을 일반에 공개했다. 어린이들과 관람객들은 함정 내부를 견학하고 쉽게 접하기 어려운 해군 전투함을 직접 체험하는 시간을 가졌다.

어린이들과 해군 장병들이 즐거운 기억을 남기고 있다.[사진=해군1함대] 2026.05.05 onemoregive@newspim.com

또한, 해군의 특수전 부대(UDT/SEAL) 소속의 장비와 전술차량이 전시돼 눈길을 끌었다. 어린이들은 특수전 대원들이 실제 사용하는 군장을 착용하며 추억을 남겼다.

이번 행사에는 군복 착용, 해군 및 해병대 직업 체험 같은 다양한 체험 프로그램 부스도 운영됐다. 강원동부보훈지청도 행사에 참여해 보훈퀴즈 등을 통해 경품을 나눠주며 나라사랑의 씨앗을 뿌렸다.

행사 중 오전과 오후 각각 1회씩 진행된 1함대 군악대의 공연이 이어지며 박수갈채를 받았다. 또 초등학생을 위한 호국문예제가 열렸다. 어린이들은 '1함대 창설 80년'과 '국민과 함께해 온 1함대' 중 한 가지를 선택해 그림을 그리고 동시를 지어내는 시간을 가졌다.

동해함을 견학한 고은채(8)와 고은설(3) 자매는 "오늘 1함대에 와서 군함도 처음으로 타보고 군복도 입어봐서 재밌었다"며 "군함을 타고 바다를 지키는 해군이 정말 멋있고, 우리 동해에 1함대가 있어 너무 좋다"고 말했다.

양호철(중령) 1함대 인사참모는 "어린이날을 맞아 국민과 어린이들이 해군과 가까워질 수 있도록 다양한 행사를 준비했다"며 "특히 올해는 1함대 창설 80주년으로, 지난 80년간 지역 주민과 국민께서 보내주신 성원에 감사하며 앞으로도 변함없이 동해바다를 지키겠다는 각오가 전해지길 바란다"고 밝혔다.

onemoregive@newspim.com

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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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