해군1함대, '선봉함대 창설 80주년' 어린이날 함정 공개

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 제1함대사령부는 5일 군항에서 '선봉함대 창설 80주년 맞이 어린이날 행사'와 '초등학생 대상 호국문예제'를 개최했다고 밝혔다.

이 행사에서 1함대는 동해함을 포함한 총 3척의 함정을 일반에 공개했다. 어린이들과 관람객들은 함정 내부를 견학하고 쉽게 접하기 어려운 해군 전투함을 직접 체험하는 시간을 가졌다.

어린이들과 해군 장병들이 즐거운 기억을 남기고 있다.[사진=해군1함대] 2026.05.05 onemoregive@newspim.com

또한, 해군의 특수전 부대(UDT/SEAL) 소속의 장비와 전술차량이 전시돼 눈길을 끌었다. 어린이들은 특수전 대원들이 실제 사용하는 군장을 착용하며 추억을 남겼다.

이번 행사에는 군복 착용, 해군 및 해병대 직업 체험 같은 다양한 체험 프로그램 부스도 운영됐다. 강원동부보훈지청도 행사에 참여해 보훈퀴즈 등을 통해 경품을 나눠주며 나라사랑의 씨앗을 뿌렸다.

행사 중 오전과 오후 각각 1회씩 진행된 1함대 군악대의 공연이 이어지며 박수갈채를 받았다. 또 초등학생을 위한 호국문예제가 열렸다. 어린이들은 '1함대 창설 80년'과 '국민과 함께해 온 1함대' 중 한 가지를 선택해 그림을 그리고 동시를 지어내는 시간을 가졌다.

동해함을 견학한 고은채(8)와 고은설(3) 자매는 "오늘 1함대에 와서 군함도 처음으로 타보고 군복도 입어봐서 재밌었다"며 "군함을 타고 바다를 지키는 해군이 정말 멋있고, 우리 동해에 1함대가 있어 너무 좋다"고 말했다.

양호철(중령) 1함대 인사참모는 "어린이날을 맞아 국민과 어린이들이 해군과 가까워질 수 있도록 다양한 행사를 준비했다"며 "특히 올해는 1함대 창설 80주년으로, 지난 80년간 지역 주민과 국민께서 보내주신 성원에 감사하며 앞으로도 변함없이 동해바다를 지키겠다는 각오가 전해지길 바란다"고 밝혔다.

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