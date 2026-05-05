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韓기업 전용산단 추진…한-우즈벡 경제협력 확대

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  • 구윤철 부총리가 3일 우즈베키스탄 방문해 미르지요예프 대통령과 경제협력 확대 논의했다.
  • 한국기업 전용 산업단지 조성과 바이오·핵심광물 분야 협력으로 범위 넓히기로 했다.
  • 9월 한-중앙아 정상회담 성과 도출과 기업 애로 해소 합의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

韓-우즈벡, 바이오·핵심광물 협력 확대
9월 정상회담 앞두고 성과 창출 속도

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 우즈베키스탄을 찾아 샤브카트 미르지요예프 대통령과 면담하고, 한국기업 전용 산업단지 조성 추진을 포함한 양국 경제협력 확대 방안을 논의했다.

특히 인프라 중심 협력에서 바이오, 핵심광물 등 미래 산업으로 협력 범위를 넓히며 오는 9월 한-중앙아 정상회담을 계기로 가시적 성과를 도출하겠다는데 공감대를 형성했다.

5일 재정경제부에 따르면, 구 부총리는 지난 3일(현지시간) 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석을 계기로 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문해 미르지요예프 대통령을 예방했다. 양측은 올해 9월 한국에서 열리는 제1차 한-중앙아 정상회담을 계기로 경제협력 성과를 확대하기로 했다.

한.중.일 재무장관회의, ASEAN+3 재무장관회의 및 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석차 우즈베키스탄 사마라칸트를 방문중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일(현지시간) 콘글래스센터에서 잠시드 호자예프 우즈벡 부총리와 쿠츠카로프 호자예프 우즈벡 부총리와 면담을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.05.05 plum@newspim.com

이 자리에서 미르지요예프 대통령은 "양국이 고대(古代)부터 각별한 우정을 유지해 왔으며 이러한 우호관계 등을 바탕으로 한-우즈벡 간의 교역과 투자 협력이 더욱 확대되길 바란다"며 협력사업 발굴과 실질적인 성과 창출을 위한 활발한 논의를 기대한다고 밝혔다.

특히 미르지요예프 대통령은 "우즈벡 내 한국기업 전용 산업단지 조성, 상반기 내 우즈벡 주지사들의 한국 방문을 추진할 계획"이라며 "이재명 대통령의 우즈벡 방문을 기대한다"고 했다.

구 부총리는 우즈베키스탄의 개혁·개방 정책에 따른 경제발전 성과를 평가하며 ▲바이오 산업 ▲철도·공항 등 인프라 ▲공급망 ▲지역 협력 분야에서 협력을 확대해야 한다고 강조했다.

아울러 우즈벡의 '2030 발전전략'과 연계해 한국 기업이 산업다각화와 인프라 현대화 사업에 참여할 수 있도록 기회를 확대해달라고 요청했다.

양국은 대통령 예방에 앞서 경제부총리 회담도 열고 협력 방향을 구체화했다. 구 부총리는 잠시드 호자예프 부총리, 잠시드 쿠츠카로프 부총리 겸 경제재정부 장관 등과 만나 기존 인프라 중심 협력에서 벗어나 바이오·핵심광물 등 미래지향적 분야로 협력을 확대하기로 했다.

양측은 경제부총리 회의와 차관급 소통채널을 통해 기업 애로 해소와 협력사업 발굴을 지속 추진하기로 합의했다.

이와 함께 한국수출입은행과 우즈벡 투자산업무역부는 공급망, 디지털·그린, 인프라 분야 협력을 위한 전략적 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 구 부총리는 "이번 MOU가 협력사업을 조기에 구체화하는 촉매이자 가교 역할을 하길 기대한다"고 밝혔다.

한.중.일 재무장관회의, ASEAN+3 재무장관회의 및 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석차 우즈베키스탄을 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 2일(현지시간) 보건분야 대외경제협력기금(EDCF) 협력사업인 우즈벡 국립아동병원을 방문, 병원정문 EDCF 표지석에서 잠시드 호자예프 우즈벡 부총리와 기념사진을 찍고 있다. [사진=재정경제부] 2026.05.05 plum@newspim.com

구 부총리는 타슈켄트 의료 클러스터 현장도 점검했다. 해당 사업은 대외경제협력기금(EDCF) 지원으로 추진 중이며 ▲국립아동병원 ▲타슈켄트 종합병원 ▲국립암센터 ▲타슈켄트 의과대학 등으로 구성된다. 이 가운데 2020년 완공된 국립아동병원은 중앙아시아 최고 수준의 3차 의료기관으로 평가된다.

구 부총리는 "의료 클러스터를 기반으로 우즈벡이 중앙아시아 의료 허브로 도약하길 기대한다"고 밝혔으며, 호자예프 부총리는 한국의 EDCF 지원에 대해 깊은 사의를 표했다.

이번 방문에서 구 부총리는 대통령 예방과 경제부총리 회담, 교통·보건 분야 고위급 인사 면담 등을 잇달아 진행했다. 정부는 이를 계기로 양국 간 고위급 신뢰를 강화하고, 9월 정상회담 성과 도출과 함께 우리 기업의 중앙아 진출을 본격화한다는 방침이다.

plum@newspim.com

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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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