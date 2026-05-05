"대전이 앞장서 막는다"...이장우 후보, 개소식서 '정권 심판' 총공세

나경원·박덕흠 등 3000여명 몰려...나경원 "이장우 선택은 일타쌍피"

박덕흠 "인구 증가는 시정 성과"...이장우 "폭주하는 여당, 대전서 막자"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 5일 선거사무소 개소식을 열고 '정권 견제'를 전면에 내세우며 지방선거 총력전에 돌입했다.

이장우 국민의 힘 대전시장 후보 측에 따르면 이날 개소식에는 나경원·박덕흠 의원, 국민의힘 소속 구청장 후보와 시·구의원 후보, 지지자 등 캠프 추산 3000여 명이 참석해 세를 과시했다. 또 이장우 후보 가족들도 함께해 지지자들과 인사를 나누며 분위기를 더했다.

이 후보는 이날 연설에서 지역 개발 사업보다 정권 견제와 대전 시민 결집을 전면에 내세웠다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 5일 선거사무소 개소식에서 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 주먹을 쥐고 필승 의지를 다지고 있다. nn0416@newspim.com

이 후보는 "이번 선거는 대전 지방자치 선거이기 때문에 우리 도시를 우리 스스로 지키는 선거"라며 "대전 사람들이 똘똘 뭉쳐 반드시 승리하겠다"고 밝혔다. 이어 "이번 싸움은 자유민주주의를 지키는 선거"라며 "정부가 국민을 복속하고 억압하는 나라가 되지 않기 위해 국민이 일어나야 한다"고 목소리를 높였다.

특히 이 후보는 더불어민주당을 겨냥해 "폭주하는 민주당을 제어하지 못하면 이 나라는 더 빠르게 독재 국가로 갈 것"이라며 "대전 시민이 깨어나야 한다. 대한민국 국민이 깨어나야 한다"고 강조했다.

그러면서 "이번 선거는 부도덕한 정권에 맞서는 국민 항쟁의 표시로 투표하는 선거"라며 "정당 지지율에 취해 자만하고 제대로 정책을 내놓지 못하는 후보와 맞서 반드시 승리하겠다"고 말했다.

지원 유세에 나선 국민의힘 나경원 의원도 정권 견제론에 힘을 실었다. 나 의원은 "이장우 시장을 다시 당선시키는 것은 대전 발전을 가져오고, 말도 안 되는 민주당 정권을 견제하는 것"이라며 "일석이조, 쉽게 말하면 일타쌍피"라며 이 후보를 응원했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보는 5일 오후 서구 둔산동에서 선거사무소 개소식을 열었다. nn0416@newspim.com

박덕흠 의원은 이 후보의 시정 성과를 부각하며 지지층 결집을 호소했다.. 박 의원은 "대전시 인구가 12년 만에 증가했다"며 "인구가 늘어난다는 것은 다른 일을 다 잘해놨기 때문 아니냐, 이장우 후보가 대전의 미래"라고 평가했다.

이장우 후보는 마무리 발언에서 "내 아들딸의 고향이 대전이라는 긍지를 갖고 살 수 있도록 위대한 도시 대전을 만들어야 한다"며 "나라를 구하고, 우리 아이들에게 좋은 도시를 남기자는 마음으로 함께해 달라"고 호소했다.

이어 "민주당 독재를 막고 대전의 발전을 위해서는 대전시민이 깨어나고 대한민국 국민이 깨어나야 한다"며 "이번 선거는 부도덕한 정권에 맞서는 국민의 항쟁 의지를 투표로 보여주는 선거"라고 말했다. 끝으로 "폭주하는 여당을 제어해야 한다"고 강조하자 현장에서는 큰 박수가 터져 나왔다.

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