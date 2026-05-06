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2026.05.06 (수)
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호르무즈 두고 미·이란 서로 "우리가 통제" 주장… 선박 통행은 여전히 '극소수'

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  • 미국과 이란이 5일 호르무즈 해협 통제권을 주장하며 맞선다.
  • 트럼프 대통령은 프리덤 프로젝트로 선박 보호를 강조하고, 이란은 통제력 강화를 선언한다.
  • U.A.E.에 이란 공격이 이틀째 이어지며 해협 통행은 극히 일부에 그친다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'프리덤 프로젝트' 이틀째 '명목상 개방' 수준
UAE 이틀째 피격에도 트럼프 "휴전 유지 중"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국과 이란이 5일(현지시간) 중동의 전략 요충지인 호르무즈 해협 통제권을 각각 장악하고 있다고 주장하며 맞섰다. 그러나 아랍에미리트(U.A.E.)에 대한 이란의 미사일·드론 공격이 이틀째 이어지고, 선박 통행이 교전 전의 극히 일부 수준에 그치는 등 해협은 여전히 사실상 마비 상태라는 평가가 나온다.

◆ 트럼프 "우리가 통제" vs 이란 "통제력 강화"

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 "휴전은 계속 유지되고 있다"며 전날 시작한 미 해군의 선박 보호 작전 '프리덤 프로젝트'가 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다. 피트 헤그세스 미 국방장관도 이날 국방부 청사에서 전황 브리핑을 통해 "우리는 여전히 갇힌 선박들을 해협 밖으로 빼내기 위해 노력하고 있다"며 "우리가 그 해협을 통제하고 있으며, 그 점은 분명하다"고 말했다.

이에 맞서 이란 국영방송은 미 해군의 작전을 "실패"라고 규정하며 "이란의 호르무즈 해협 통제력은 오히려 강화됐다"고 보도했다. 이란군 고위 지휘관 알리 압돌라히는 상선과 유조선에 대해 "이란군과 사전 조율 없이 해협 통과를 시도하지 말라"고 경고하며 미군 주도의 통항 시도에 강경 대응을 시사했다.

◆ 선박 1600척 묶인 채… 프리덤 프로젝트 이틀째 '부분 개방'

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 교역의 약 20%가 지나가는 전략 수로로, 전쟁 전에는 하루 평균 약 130척의 선박이 통과해 왔다. 하지만 이란이 두 달 넘게 해협을 봉쇄하고 미국이 지난달 13일부터 이란행·이란발 선박에 대한 해상 봉쇄에 나서면서 약 1600척의 상선이 해협 안팎에 발이 묶인 상태인 것으로 추산된다.

트럼프 대통령은 앞서 소셜미디어에 올린 글에서 "미국이 이 제한된 수역에서 선박들을 안전하게 인도할 것"이라며 프리덤 프로젝트를 "인도적 제스처"라고 설명했다. 미 중부사령부는 이 작전에 이지스 구축함과 100대가 넘는 각종 항공기, 다영역 무인 전력, 1만5000여 명의 미군을 투입해 선박의 안전한 항로 조정을 지원한다고 밝혔다.

'프리덤 프로젝트'가 시작된 4일에는 미 국기를 단 상선 2척이 미 해군 보호 아래 해협을 통과한 것으로 알려졌다. 덴마크 선사 머스크의 자회사인 미국 국적 차량운반선 '얼라이언스 페어팩스'가 그중 하나로, 회사 측은 "미군의 보호 아래 아무런 사고 없이 항해를 마쳤다"고 밝혔다. 해운 정보업체 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스는 4일 하루 동안 모두 6척의 선박이 호르무즈 해협을 지났다고 분석했다.

하지만 5일 통행은 더 줄어든 것으로 관측된다. 일부 해운 데이터 업체는 이날 초저녁까지 통과 선박이 없다고 집계했지만, S&P 글로벌은 이날 오후 4시(UTC·국제표준시, 한국시간 6일 새벽1시) 기준으로 1척이 해협을 통과한 것으로 파악했다. 기관과 시간대에 따라 집계에 차이가 있지만, 전쟁 전 일일 평균과 비교하면 여전히 '명목상의 개방' 수준에 머물고 있다는 해석이 나온다.

◆ U.A.E. 이틀째 피격… 그래도 "휴전은 유지"

해협 주변의 군사적 긴장도는 다시 높아지고 있다. 아랍에미레이트연합(U.A.E.) 당국은 4∼5일 양일간 이란이 발사한 것으로 추정되는 미사일과 드론 여러 기가 자국 상공으로 날아들었다며 방공망으로 대부분 요격했다고 밝혔다. 첫날 공격으로는 전략적 원유 시설 인근에서 화재가 발생하고 선원 3명이 다친 것으로 전해졌다.

그럼에도 워싱턴은 공식적으로 휴전이 깨졌다고 보진 않겠다는 입장이다. 트럼프 대통령은 이날 이란의 어떤 행동을 휴전 위반으로 간주할지는 구체적으로 밝히기를 거부하며 "알게 될 것이다. 내가 알려줄 것이기 때문"이라고 말했다. 헤그세스 장관 역시 휴전이 여전히 발효중이라는 입장을 피력하며 호르무즈 해협에서의 미 해군 작전을 "방어적이고 임시적인 조치"라며 "우리는 싸움을 원하지 않는다"고 강조했다.

반면 이란 측은 해협에서의 긴장을 미국 탓으로 돌리고 있다. 이란의 최고협상가 모함마드 바게르 갈리바프는 소셜미디어를 통해 "미국의 행동이 해협의 선박 운항을 더 위험하게 만들었다"며 "미국이 휴전을 위반하고 있다"고 비판했다.

◆ 해운사들 "아직은 못 나간다"

해운·에너지 업계는 미군의 선박 보호 작전이 시작됐음에도 해협 통과 재개에 신중한 태도를 보이고 있다. 글로벌 해운사 상당수는 "이란이 참여하지 않는 일방적 계획만으로는 대규모 선박 이동을 감행하기 어렵다"며 프리덤 프로젝트의 효과에 의문을 제기하고 있다. 한 위험분석 업체 관계자는 "미군이 향후 며칠간 호위 전력을 늘리더라도, 이란은 비대칭 전력만으로도 대부분의 통항을 억지할 수 있는 능력을 여전히 보유하고 있다"고 평가했다.

전문가들은 프리덤 프로젝트가 확대될수록 미·이란 간 충돌 위험이 동시에 커지는 역설적 상황이 펼쳐지고 있다고 지적한다. 실질적으로 휴전이 유지되는 상태에서 미국이 해협 봉쇄 해제를 위해 군사력을 전면에 내세울 경우, 어느 시점에 어느 쪽이 선을 넘었다고 규정하느냐에 따라 이란전이 다시 전면 충돌로 번질 수 있다는 것이다.

미국과 이란 모두 '해협을 통제하고 있다'는 정치적 메시지를 내놓지만, 정작 상선들의 안전한 통과를 책임지겠다고 나서는 쪽은 없는 상황이 계속되면서 호르무즈 해협은 지금 군사·외교·경제 리스크가 한꺼번에 집중된 세계에서 가장 위험한 병목이 됐다는 평가다.

2026년 5월4일(현지시간) 이란 남부 반다르 아바스 인근 호르무즈 해협에 정박해 있는 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25
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이란, 호르무즈 통과 '사전 승인제' [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란이 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 사전 승인 절차를 요구하는 새로운 관리 체계를 도입했다. 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이란 국영 매체를 인용해 이란 당국이 최근 '페르시아만 해협 당국(Persian Gulf Strait Authority)'이라는 명칭의 기구를 신설하고 해협 통과 선박에 대한 규제 지침을 마련했다고 보도했다. 해당 체계에 따라 호르무즈 해협을 통과하려는 선박은 사전에 이란 당국의 승인을 받아야 하며, 지정된 공식 이메일을 통해 항행 관련 지침을 전달받게 된다. 이란 측은 모든 선박이 새 규정을 준수해야 한다고 강조하며, 이를 따르지 않을 경우 통과가 제한될 수 있음을 시사했다. 다만 구체적인 승인 절차나 적용 범위에 대한 상세 내용은 공개되지 않았다. 이번 조치는 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제력을 강화하려는 전략의 일환으로 해석된다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 핵심 수로로, 중동 지역 긴장이 고조될 때마다 글로벌 에너지 시장의 주요 변수로 작용해왔다. 특히 최근 미국 주도의 해상 안전 확보 노력과 맞물리면서 긴장이 더욱 고조되는 양상이다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 기뢰 위협 속에서도 해협 내 안전 항로를 확보했다고 밝힌 바 있으며, 이는 이란의 영향력 확대 시도와 맞물려 해상 통제권을 둘러싼 신경전이 지속되고 있음을 보여준다는 지적이다. 이란의 이번 조치는 국제 해상 교통의 자유 원칙과 충돌할 가능성이 있는 만큼, 향후 관련국 간 외교적 마찰로 이어질 수 있어 주목된다다. 여기다 실제로 선박 운항에 제약이 발생할 경우 국제 유가와 보험료 상승 등 경제적 파급 효과도 배제할 수 없다고 WSJ은 내다봤다. 2026년 5월4일(현지시간) 이란 반다르 아바스 인근 호즈무즈 해협에 선박이 정박해 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-05-06 04:54

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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