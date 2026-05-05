국힘 공관위, 안동시장·예천군수 경선후보 확정...7~8일 본경선·9일 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 공천위가 5일 안동시장·예천군수 경선 실시를 의결했다.
- 안동은 권광택·권기창·김의승 3자 대결, 예천은 도기욱·안병윤 맞대결로 치른다.
- 본경선은 7~8일 진행하며 9일 최종 후보 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안동·예천=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3지방선거' 국민의힘 경북 안동시장 후보와 예천군수 후보 추천이 경선으로 판가름된다.
국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 5일 경북 안동시장과 예천군수에 대해 경선을 실시하기로 의결했다고 밝혔다.
앞서 경북 안동시장과 예천군수 공천 관리는 중앙당으로 이관됐다.
국민의힘 공천관리위원회에 따르면 안동시장 경선은 권광택·권기창·김의승 후보 간 3자 대결로 치러진다.
또 예천군수는 도기욱·안병윤 후보 간 맞대결로 치러진다. 3선 도전에 나선 김학동 군수는 컷오프(공천 배제)됐다.
본경선은 6일 하루 동안 선거운동 기간을 거쳐 7~8일 이틀간 진행되며 최종 후보는 9일 발표된다.
경선 방식은 선거인단 투표 50%, 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식이다.
nulcheon@newspim.com