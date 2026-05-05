국힘 공관위, 안동시장·예천군수 경선후보 확정...7~8일 본경선·9일 발표

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안동시장 권광택·권기창·김의승...예천군수 도기욱·안병윤

[안동·예천=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3지방선거' 국민의힘 경북 안동시장 후보와 예천군수 후보 추천이 경선으로 판가름된다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 5일 경북 안동시장과 예천군수에 대해 경선을 실시하기로 의결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 지난 달 17일 오후 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 6.3지방선거 대구시장과 충북지사 예비 경선 결과를 발표하고 있다. 2026.04.17 jk31@newspim.com

앞서 경북 안동시장과 예천군수 공천 관리는 중앙당으로 이관됐다.

국민의힘 공천관리위원회에 따르면 안동시장 경선은 권광택·권기창·김의승 후보 간 3자 대결로 치러진다.

또 예천군수는 도기욱·안병윤 후보 간 맞대결로 치러진다. 3선 도전에 나선 김학동 군수는 컷오프(공천 배제)됐다.

본경선은 6일 하루 동안 선거운동 기간을 거쳐 7~8일 이틀간 진행되며 최종 후보는 9일 발표된다.

경선 방식은 선거인단 투표 50%, 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식이다.

nulcheon@newspim.com