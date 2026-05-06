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2026.05.06 (수)
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[종합] 트럼프 "韓선박, 단독 행동하다 이란에 피격"…韓역할 확대 거듭 촉구

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  • 트럼프 행정부가 5일 한국 화물선 폭발을 이란 공격으로 규정했다.
  • 트럼프 대통령이 호르무즈 석유 의존을 들어 프로젝트 프리덤 참여를 압박했다.
  • 한국 정부는 사고 원인 규명 우선으로 작전 참여를 신중 검토한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미, 한국에 '프로젝트 프리덤' 동시다발 압박
트럼프 "이란이 한국선박 공격" 기정사실화

"국방부 브리핑서도 '참여하길 바란다'…서울, 사고 원인·작전 참여 두고 고심"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 호르무즈 해협에서 발생한 한국 화물선 폭발 사건을 이란의 공격으로 규정하며, 미국 주도의 해상 안보 작전 '프로젝트 프리덤(Project Freedom)'에 한국의 참여를 동시다발적으로 압박하고 나섰다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관 행사에서 "한국은 호르무즈 해협을 통해 석유의 43%를 조달한다"며 "그런데 그들의 선박이 공격당했다"고 주장했다. 그는 또 "해당 선박은 선박 대열에 있지 않았고 혼자 행동하기로 했다"며 "어제 그들의 배는 박살이 났지만, 미국이 보호하던 선박들은 전혀 공격당하지 않았다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 전날에도 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 글을 올려 한국 화물선이 이란의 공격을 받았다고 주장하면서, 호르무즈 해협의 선박 안전을 위한 '프로젝트 프리덤'에 한국이 동참해야 한다고 주장했다. 이틀 연속으로 한국을 겨냥한 공개 압박에 나섰다는 평가다.

'프로젝트 프리덤'은 미국이 주도해 호르무즈 해협과 인근 해역을 항행하는 상선과 유조선을 보호하기 위해 마련한 다국적 해상 안보 작전이다. 이란과의 긴장 고조 이후 잇따른 선박 피격·억류 사건에 대응해 동맹국과 파트너국의 군함을 모아 호위·감시·정보 공유를 수행하는 것이 골자다. 미국은 에너지 수송로 방어와 동맹의 '책임 분담'을 내세우며 한국 등 주요 에너지 수입국의 참여를 거듭 요청하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 5일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(Oval Office)에서 행사 중 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미 국방부 "한국, 참여하길 바란다"…이란 공격론 보태며 압박

트럼프 대통령의 발언에 앞서 같은 날 열린 미 국방부 브리핑에서도 한국 선박 사건과 '프로젝트 프리덤' 참여 문제가 직접 거론됐다. 한 기자가 "이란의 공격을 받은 것으로 알려진 한국 선사의 선박 화재와 관련해, 전날 트럼프 대통령이 한국의 작전 동참을 촉구했는데 한국이 참여할 의향이 있느냐"고 묻자, 피트 헤그세스 국방장관은 "그러길 바란다"고 답하며 사실상 참여를 공개 촉구했다.

헤그세스 장관은 "우리는 해당 선박과 연락을 취하고 있으며, 중부사령부(CENTCOM)와 해상 조정 부대가 교신하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "그런 식의 표적 공격은 이란이 자행하는 무차별적 행태를 반영한다고 생각한다"며 한국 선박 화재가 이란의 무력 공격에 따른 것이라고 기정사실화했다.

앞서 호르무즈 해협에 정박 중이던 한국 화물선 'HMM 나무호'에서는 전날 폭발과 함께 화재가 발생했다. 우리 정부는 아직 정확한 사고 원인이 규명되지 않았다는 입장을 유지하고 있으며, 이란의 공격 여부 역시 확인되지 않았다고 선을 긋고 있다. 정부는 사고 경위와 원인을 조사하는 한편, 선사·선원 및 관련국과의 공조도 병행하고 있다.

◆ 트럼프 "이란 군사력은 장난감 총 수준" 대이란 공세 수위 높여

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들과 만나 이란에 대한 강경 발언도 이어갔다. 그는 이란의 군사력을 "장난감 총(peashooters)을 쏘는 수준"이라고 깎아내리며, 이란이 겉으로는 무력시위를 벌이고 있지만 실제로는 군사력이 고갈돼 내부적으로 협상을 원하고 있다고 주장했다.

트럼프 대통령은 "이란은 자존심 때문에 머뭇거리고 있지만, 지금이라도 항복의 백기를 흔드는 것이 현명한 일"이라며 "만약 이것이 실제 전면전이었다면 그들은 벌써 멈췄을 것"이라고 말했다. 특히 미국이 실시 중인 이란 항구 봉쇄 조치를 "강철벽 같다"고 표현하며 "누구도 이 봉쇄에 도전하지 못할 것이며 아주 잘 진행되고 있다"고 자신감을 내비쳤다.

그는 이란이 휴전 협정을 위반하기 위해 무엇을 해야 하는지 묻는 질문에 "곧 알게 될 것"이라며 구체적 기준 제시는 피하면서도, "그들도 무엇을 해서는 안 되는지 잘 알고 있다"고 경고성 메시지를 남겼다.

트럼프 대통령은 또 이란과의 전쟁 재개로 인한 추가 인명 피해를 원치 않는다고 강조하면서도, 정권에 맞서는 이란 시민들에 대한 지원 방안을 시사했다. 이란인들을 무장시킬 계획이 있느냐는 질문에 명확한 답변을 피하면서도 "그들에게는 총이 전혀 없다"고 말해, 필요시 무장 지원 가능성을 열어둔 것 아니냐는 해석을 낳고 있다.

◆ 정부, 사고 원인·작전 참여 두고 '고심'

미국이 대통령과 국방장관이 직접 나서 한국 선박 사건을 이란의 공격으로 규정하고 '프로젝트 프리덤' 참여를 연이어 거론하면서, 한국 정부의 외교·안보적 부담도 더 커질 전망이다. 정부는 현재로서는 사고 원인 규명과 자국 선박·선원의 안전 확보를 최우선 과제로 내세우며, 호르무즈 해협 작전 참여 여부에 대해서는 "모든 가능성을 열어두되 신중하게 검토하겠다"는 원론적 입장을 유지하고 있다.

정부 안팎에서는 에너지 안보와 한·미 동맹, 이란과의 관계, 국내 여론이 복합적으로 얽혀 있는 만큼 섣불리 입장을 정하기 어렵다는 신중론이 적지 않다. 이 때문에 한국이 어느 수준에서 미국의 요청에 응할지, 또 나무호 사고 조사 결과가 향후 결정에 어떤 변수로 작용할지 주목되고 있다.

2026년 5월5일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 피트 헤그세스 미 국방장관이 이란 전쟁 관련 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25
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이란, 호르무즈 통과 '사전 승인제' [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란이 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 사전 승인 절차를 요구하는 새로운 관리 체계를 도입했다. 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이란 국영 매체를 인용해 이란 당국이 최근 '페르시아만 해협 당국(Persian Gulf Strait Authority)'이라는 명칭의 기구를 신설하고 해협 통과 선박에 대한 규제 지침을 마련했다고 보도했다. 해당 체계에 따라 호르무즈 해협을 통과하려는 선박은 사전에 이란 당국의 승인을 받아야 하며, 지정된 공식 이메일을 통해 항행 관련 지침을 전달받게 된다. 이란 측은 모든 선박이 새 규정을 준수해야 한다고 강조하며, 이를 따르지 않을 경우 통과가 제한될 수 있음을 시사했다. 다만 구체적인 승인 절차나 적용 범위에 대한 상세 내용은 공개되지 않았다. 이번 조치는 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제력을 강화하려는 전략의 일환으로 해석된다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 핵심 수로로, 중동 지역 긴장이 고조될 때마다 글로벌 에너지 시장의 주요 변수로 작용해왔다. 특히 최근 미국 주도의 해상 안전 확보 노력과 맞물리면서 긴장이 더욱 고조되는 양상이다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 기뢰 위협 속에서도 해협 내 안전 항로를 확보했다고 밝힌 바 있으며, 이는 이란의 영향력 확대 시도와 맞물려 해상 통제권을 둘러싼 신경전이 지속되고 있음을 보여준다는 지적이다. 이란의 이번 조치는 국제 해상 교통의 자유 원칙과 충돌할 가능성이 있는 만큼, 향후 관련국 간 외교적 마찰로 이어질 수 있어 주목된다다. 여기다 실제로 선박 운항에 제약이 발생할 경우 국제 유가와 보험료 상승 등 경제적 파급 효과도 배제할 수 없다고 WSJ은 내다봤다. 2026년 5월4일(현지시간) 이란 반다르 아바스 인근 호즈무즈 해협에 선박이 정박해 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-05-06 04:54

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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