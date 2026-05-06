[오늘의 정치일정] 5월 6일(수)

AI 핵심 요약beta
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<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제20회 국무회의 겸 제7차 비상경제점검회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
통상업무
-2차관
10:00 국회 정책포럼
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
15:30 제천 의병전시관 방문 (제천 의병전시관)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
11:00 더불어민주당 발탁인재 환영식 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 제22대 국회 더불어민주당 제3기 원내대표 선출 의원총회 (국회 본관 246호, 제4회의장)
16:00 시·도당위원장 연석회의 (국회 본관 245호, 제3회의장)
-천준호 원내대표 직무대행
14:00 제22대 국회 더불어민주당 제3기 원내대표 선출 의원총회
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 제9회 전국동시지방선거 경기도 필승결의대회 (경기 수원시 장안구 정조로 944, 경기도당 5층 강당)
14:00 의원총회 (국회 본관 예결위회의장)
-송언석 원내대표
10:00 제9회 전국동시지방선거 경기도 필승결의대회
14:00 의원총회
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
16:00 [인터뷰] 광주 KBS 7시 뉴스
19:00 광산구 봉축탑 점등식 (광주송정역)
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:30 KBS1-R 전격시사 출연
-천하람 원내대표
07:30 KBS2TV 굿모닝대한민국 이슈현장 출연
08:30 CBS 박성태의 뉴스쇼 출연
12:00 JTBC-Y 장르만 여의도 출연