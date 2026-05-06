뉴욕증시, 유가 하락·실적 낙관론에 상승… S&P500·나스닥 사상 최고치

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헤그세스 장관 "휴전 확실히 유지" 발언에 투자자 안도...유가 하락

인텔, 애플과 칩 생산 협의 보도에 급등...견실한 기업 실적 발표 잇따르며 투심 개선

월가의 황소상 [사진=블룸버그]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요지수가 5일(현지시각) 상승 마감했다. 투자자들은 미국과 이란 간 휴전이 유지되면서 유가가 하락한 점과 잇따라 발표된 견조한 기업들의 실적에 긍정적으로 반응했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 356.35포인트(0.73%) 오른 4만9298.25에 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 58.47포인트(0.81%) 상승한 7259.22로 역대 최고 종가를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 258.32포인트(1.03%) 전진한 2만5326.13로 마감되며 역시 최고치를 경신했다.

이날 유가는 전반적으로 하락하며 주식시장에 호재로 작용했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 3.9% 하락해 배럴당 102.27달러에 마감했다. 브렌트유 선물은 3.99% 떨어져 109.87달러로 거래를 마쳤다.

미국과 이란 간 휴전은 호르무즈 해협에서 발생한 새로운 공격으로 여전히 불안정한 상태나, 휴전이 "확실히 유지되고 있다"는 피트 헤그세스 미 국방장관의 발언이 투자자들을 안심시켰다.

헤그세스 장관은 "미국 상선 2척이 미 구축함들과 함께 이미 안전하게 해협을 통과했다. 항로가 안전하다는 것을 보여준다"고 밝혔다.

투자자들은 AI 관련 기업들에 주목했다. 필라델피아 반도체지수는 4.7% 급등하며 사상 최고치를 기록했다.

인텔은 블룸버그통신이 애플이 자사 기기의 핵심 프로세서를 생산하기 위해 인텔의 반도체 제조 서비스를 활용하는 방안을 놓고 탐색적 논의를 진행했다고 보도한 뒤 이날 12.92% 급등 마감했다.

증시 상승 흐름을 더한 요인으로는 또 한 차례 발표된 예상치를 웃도는 분기 실적들이 있었다.

특히 듀폰 드 네무르는 1분기 실적과 매출이 시장 전망을 상회하면서 주가가 8% 상승했다. 벨기에 맥주업체 안호이저부시 인베브의 미국 상장 주식도 긍정적인 분기 실적 발표 이후 8% 이상 급등했다.

다만 팔란티어 테크놀로지스는 예외였다. 팔란티어는 1분기 실적이 애널리스트 전망을 웃돌았고, 매출 증가세는 2020년 상장 이후 가장 빠른 수준을 기록했으며 연간 실적 가이던스도 상향 조정했지만, 주가는 오히려 6.93% 하락 마감했다.

팩트셋(FactSet) 데이터에 따르면, 현재까지 실적을 발표한 S&P500 기업 가운데 약 85%가 시장 기대치를 상회했다.

호라이즌 인베스트먼트의 포트폴리오 운용 총괄 잭커리 힐은 "초대형 기술주뿐 아니라 S&P500 전반, 심지어 미국 소형주 지수에서도 믿기 어려울 정도로 좋은 실적이 나오고 있다"고 말했다.

힐은 이어 시장이 미국과 이란 모두 "이 갈등을 어떤 방식으로든 해결하려 한다"고 믿고 있다는 점까지 고려하면, 시장이 사상 최고 수준에서 거래되는 이유가 설명된다고 덧붙였다.

그는 "시장은 대체로 호르무즈 해협 상황을 이미 지나간 이슈로 보고 있다"며 "현장에서 벌어지는 사실관계에 중대한 변화가 생기거나 유가가 크게 급등하지 않는 이상, 시장이 다시 이 분쟁의 공방에 민감하게 반응하진 않을 것"이라고 말했다.

미니애폴리스에 있는 U.S.뱅크 웰스 매니지먼트의 투자 전략가 톰 헤인린 역시 "시장은 펀더멘털을 따라 움직이고 있다. 실적이 매우 강하게 나오고 있으며, 이러한 흐름이 올해 남은 기간에도 이어질 것이라는 기대가 있다"고 말했다. 그는 이어 "AI든 다른 생산성 도구든 기업 지출은 여전히 견조하고, 소비자들도 계속 소비하고 있다"고 덧붙였다.

이날 발표된 지표에 따르면 미국의 3월 구인공고는 686만6천 건으로 감소했다. 이는 시장 예상치(683만5천 건)를 소폭 웃도는 수치다. 이 결과는 노동시장이 여전히 견조해 연방준비제도(Fed)가 금리를 더 오랜 기간 높은 수준으로 유지할 여지가 있다는 관측을 강화했다.

또한 공급관리협회(ISM)의 4월 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 53.6으로 집계돼, 로이터가 조사한 경제학자들의 전망치(53.7)를 근소하게 밑돌았다.

kwonjiun@newspim.com