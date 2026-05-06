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2026.05.06 (수)
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뉴욕증시, 유가 하락·실적 낙관론에 상승… S&P500·나스닥 사상 최고치

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AI 핵심 요약

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  • 미국 뉴욕증시 주요지수가 5일 상승 마감했으며 다우지수는 356.35포인트 올랐다.
  • 유가 하락과 강한 기업 실적에 투자자들이 긍정 반응하며 S&P500과 나스닥이 사상 최고치를 기록했다.
  • 미국과 이란 휴전 유지와 AI 관련주 급등이 시장 상승을 주도했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헤그세스 장관 "휴전 확실히 유지" 발언에 투자자 안도...유가 하락
인텔, 애플과 칩 생산 협의 보도에 급등...견실한 기업 실적 발표 잇따르며 투심 개선
월가의 황소상 [사진=블룸버그]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요지수가 5일(현지시각) 상승 마감했다. 투자자들은 미국과 이란 간 휴전이 유지되면서 유가가 하락한 점과 잇따라 발표된 견조한 기업들의 실적에 긍정적으로 반응했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 356.35포인트(0.73%) 오른 4만9298.25에 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 58.47포인트(0.81%) 상승한 7259.22로 역대 최고 종가를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 258.32포인트(1.03%) 전진한 2만5326.13로 마감되며 역시 최고치를 경신했다.

이날 유가는 전반적으로 하락하며 주식시장에 호재로 작용했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 3.9% 하락해 배럴당 102.27달러에 마감했다. 브렌트유 선물은 3.99% 떨어져 109.87달러로 거래를 마쳤다.

미국과 이란 간 휴전은 호르무즈 해협에서 발생한 새로운 공격으로 여전히 불안정한 상태나, 휴전이 "확실히 유지되고 있다"는 피트 헤그세스 미 국방장관의 발언이 투자자들을 안심시켰다.

헤그세스 장관은 "미국 상선 2척이 미 구축함들과 함께 이미 안전하게 해협을 통과했다. 항로가 안전하다는 것을 보여준다"고 밝혔다.

투자자들은 AI 관련 기업들에 주목했다. 필라델피아 반도체지수는 4.7% 급등하며 사상 최고치를 기록했다.

인텔은 블룸버그통신이 애플이 자사 기기의 핵심 프로세서를 생산하기 위해 인텔의 반도체 제조 서비스를 활용하는 방안을 놓고 탐색적 논의를 진행했다고 보도한 뒤 이날 12.92% 급등 마감했다.

증시 상승 흐름을 더한 요인으로는 또 한 차례 발표된 예상치를 웃도는 분기 실적들이 있었다.

특히 듀폰 드 네무르는 1분기 실적과 매출이 시장 전망을 상회하면서 주가가 8% 상승했다. 벨기에 맥주업체 안호이저부시 인베브의 미국 상장 주식도 긍정적인 분기 실적 발표 이후 8% 이상 급등했다.

다만 팔란티어 테크놀로지스는 예외였다. 팔란티어는 1분기 실적이 애널리스트 전망을 웃돌았고, 매출 증가세는 2020년 상장 이후 가장 빠른 수준을 기록했으며 연간 실적 가이던스도 상향 조정했지만, 주가는 오히려 6.93% 하락 마감했다.

팩트셋(FactSet) 데이터에 따르면, 현재까지 실적을 발표한 S&P500 기업 가운데 약 85%가 시장 기대치를 상회했다.

호라이즌 인베스트먼트의 포트폴리오 운용 총괄 잭커리 힐은 "초대형 기술주뿐 아니라 S&P500 전반, 심지어 미국 소형주 지수에서도 믿기 어려울 정도로 좋은 실적이 나오고 있다"고 말했다.

힐은 이어 시장이 미국과 이란 모두 "이 갈등을 어떤 방식으로든 해결하려 한다"고 믿고 있다는 점까지 고려하면, 시장이 사상 최고 수준에서 거래되는 이유가 설명된다고 덧붙였다.

그는 "시장은 대체로 호르무즈 해협 상황을 이미 지나간 이슈로 보고 있다"며 "현장에서 벌어지는 사실관계에 중대한 변화가 생기거나 유가가 크게 급등하지 않는 이상, 시장이 다시 이 분쟁의 공방에 민감하게 반응하진 않을 것"이라고 말했다.

미니애폴리스에 있는 U.S.뱅크 웰스 매니지먼트의 투자 전략가 톰 헤인린 역시 "시장은 펀더멘털을 따라 움직이고 있다. 실적이 매우 강하게 나오고 있으며, 이러한 흐름이 올해 남은 기간에도 이어질 것이라는 기대가 있다"고 말했다. 그는 이어 "AI든 다른 생산성 도구든 기업 지출은 여전히 견조하고, 소비자들도 계속 소비하고 있다"고 덧붙였다.

이날 발표된 지표에 따르면 미국의 3월 구인공고는 686만6천 건으로 감소했다. 이는 시장 예상치(683만5천 건)를 소폭 웃도는 수치다. 이 결과는 노동시장이 여전히 견조해 연방준비제도(Fed)가 금리를 더 오랜 기간 높은 수준으로 유지할 여지가 있다는 관측을 강화했다.

또한 공급관리협회(ISM)의 4월 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 53.6으로 집계돼, 로이터가 조사한 경제학자들의 전망치(53.7)를 근소하게 밑돌았다.

kwonjiun@newspim.com

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쿠팡, 1분기 3545억 영업손실 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡Inc가 올 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록하며 외형 성장을 이어갔지만, 수익성이 크게 악화되며 적자 전환했다. 1분기 영업손실은 3500억원을 기록했으며, 이는 2021년 4분기 이후 4년 3개월 만에 최대 적자 규모다. 지난해 4분기 대규모 정보유출 사태 여파와 대만 등 신사업 투자 확대가 맞물리면서 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크' 수준의 실적을 낸 것으로 풀이된다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] ◆매출 2개 분기 연속 감소세...적자 전환쿠팡Inc는 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회에 제출한 1분기 연결 실적 보고서를 통해 매출 85억400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 79억800만달러 대비 8% 증가한 수치다. 올 1분기 평균 원·달러 환율(1465.16원)을 적용하면 매출은 12조4597억원으로, 전년 동기(11조4876억원) 대비 8% 늘었다. 다만 분기 매출은 지난해 4분기(12조8103억원)에 이어 2개 분기 연속 전분기 대비 감소했다. 특히 이번 분기 성장률은 8%에 그치며 상장 이후 처음으로 두 자릿수 성장률이 깨졌다. 수익성은 크게 후퇴했다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기 1억5400만달러(약 2337억원) 영업이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 전년 동기 1억1400만달러(약 1656억원) 순이익에서 적자 전환했다. 이번 영업손실 규모는 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다. ◆본업 성장 둔화 뚜렷…활성 이용객 증가세도 주춤 세부적으로 보면 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·로켓그로스·마켓플레이스) 매출은 71억7600만달러(10조5139억원)로 전년 동기 68억7000만달러(9조9797억원) 대비 4% 늘었다. 작년 4분기(12%)보다 성장률이 크게 하락한 수준으로, 프로덕트 커머스 조정 에비타(EBITDA, 3억5800만달러) 역시 같은 기간 35% 감소했다. 이 기간 활성 고객 수는 2390만명으로 2% 늘어나는 데 머물며 성장세 둔화가 뚜렷했다. 이는 직전 분기인 지난해 4분기(2460만명) 대비 감소한 수준이나, 프로덕트 커머스 고객 1인당 매출은 300달러(43만9540원)로 전년(294달러·42만7080원) 대비 3% 늘며 매출 성장을 견인했다. 대만 타오위안에 위치한 쿠팡 대만의 네 번째 스마트 물류센터 전경. [사진=쿠팡 제공]  ◆신사업 확대에 적자 심화…현금흐름 동반 악화 반면 대만 로켓배송·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 13억2800만달러(1조9457억원)로 전년 10억3800만달러(1조5078억원) 대비 28% 신장했다. 해당 부문의 조정 에비타 손실은 3억2900만달러로 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 현금흐름도 둔화됐다. 최근 12개월 기준 영업현금흐름은 16억달러로 전년 대비 4억2500만달러가 감소했고, 잉여현금흐름(3억100만달러)도 같은 기간 7억2400만달러 줄었다. 올 1분기 쿠팡의 적자는 개인정보 유출 사태 수습을 위한 보상 비용과 신사업 투자 확대가 동시에 반영된 결과로 풀이된다. 쿠팡은 지난해 12월 미국 증권거래위원회 공시를 통해 개인정보 유출 사고와 관련한 고객 보상 프로그램을 발표했다. 회사 측은 "사고 사실을 통보받은 고객을 대상으로 2026년 1월 15일부터 약 12억달러(약 1조6850억원) 규모의 구매이용권을 지급했다"며 "구매이용권은 판매 가격과 해당 각 거래의 매출액에서 차감된다"고 밝혔다. 이에 따라 매출과 수익성에 모두 부담 요인으로 작용했다는 분석이다. 구매이용권 사용은 지난달 15일 종료됐다. 이번 실적은 시장 기대치도 크게 밑돌았다. 블룸버그가 집계한 컨센서스(전망치) 대비 영업손실 규모가 5배 이상 확대된 것으로 나타나며 투자 심리도 위축됐다. 1분기 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 약 3~4% 하락 거래되고 있다. 한편 쿠팡Inc는 이번 분기 3억9100만달러 규모(2040만주)의 자사주를 매입했다. 쿠팡Inc는 이사회가 자본 배분 전략의 일환으로 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다고 밝혔다. nrd@newspim.com 2026-05-06 06:25
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이란, 호르무즈 통과 '사전 승인제' [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 이란이 세계 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 사전 승인 절차를 요구하는 새로운 관리 체계를 도입했다. 5일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이란 국영 매체를 인용해 이란 당국이 최근 '페르시아만 해협 당국(Persian Gulf Strait Authority)'이라는 명칭의 기구를 신설하고 해협 통과 선박에 대한 규제 지침을 마련했다고 보도했다. 해당 체계에 따라 호르무즈 해협을 통과하려는 선박은 사전에 이란 당국의 승인을 받아야 하며, 지정된 공식 이메일을 통해 항행 관련 지침을 전달받게 된다. 이란 측은 모든 선박이 새 규정을 준수해야 한다고 강조하며, 이를 따르지 않을 경우 통과가 제한될 수 있음을 시사했다. 다만 구체적인 승인 절차나 적용 범위에 대한 상세 내용은 공개되지 않았다. 이번 조치는 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제력을 강화하려는 전략의 일환으로 해석된다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 핵심 수로로, 중동 지역 긴장이 고조될 때마다 글로벌 에너지 시장의 주요 변수로 작용해왔다. 특히 최근 미국 주도의 해상 안전 확보 노력과 맞물리면서 긴장이 더욱 고조되는 양상이다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 기뢰 위협 속에서도 해협 내 안전 항로를 확보했다고 밝힌 바 있으며, 이는 이란의 영향력 확대 시도와 맞물려 해상 통제권을 둘러싼 신경전이 지속되고 있음을 보여준다는 지적이다. 이란의 이번 조치는 국제 해상 교통의 자유 원칙과 충돌할 가능성이 있는 만큼, 향후 관련국 간 외교적 마찰로 이어질 수 있어 주목된다다. 여기다 실제로 선박 운항에 제약이 발생할 경우 국제 유가와 보험료 상승 등 경제적 파급 효과도 배제할 수 없다고 WSJ은 내다봤다. 2026년 5월4일(현지시간) 이란 반다르 아바스 인근 호즈무즈 해협에 선박이 정박해 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-05-06 04:54

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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