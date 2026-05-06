[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 6일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 10시 중동전쟁 한반도 안보 포럼 열었다.
- 법사위 10시 전체회의, 과학기술위 15시 법안심사소위 진행했다.
- 민주당 14시 원내대표 선출 총회, 국민의힘 14시 의원총회 소집했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 중동전쟁과 한반도 안보의 미래 - 질서 전환시 전략적 선택 정책포럼 / 의원회관 제1세미나실
12:00 한반도평화외교자문위원회 결과보고회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 외투기업 철수와 집단해고 3년, 노동자의 삶과 고용을 묻다 토론회 / 본관 220호
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
15:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송미디어법안심사소위원회 / 본관 627호
◆의원실 세미나
10:00 염태영 의원실 등, 교통수단으로서 자전거의 위상과 교통기본법 반영 과제 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 서미화 의원실 등, 분만과 뇌성마비: 의학적 사실과 상생 보상제도 국회 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
13:30 김소희 의원실 등, 자발적 탄소시장(VCM) 활성화 전략 / 국회도서관 대강당
14:00 이용선 의원실 등, 남북 에너지 공영을 어떻게 추진할 것인가?: 국회 남북 에너지 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 손명수 의원실 등, 대한민국 종합격차 토론회: 2차 토론회 부울경 종합격차 현황과 해결 과제 / 부산광역시의회 의원회관 지하1층 회의실
14:00 정혜경 의원실 등, 시민주도 지역에너지 전환을 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 박해철 의원실 등, 외투기업 철수 집단해고 3년 노동자의 삶과 고용을 묻다 / 본관 220호
14:00 허영 의원실 등, 춘천~원주 고시를 위한 강원도의 전략: 제5차 국가철도망 구축계획 / 의원회관 제2소회의실
14:00 서왕진 의원실 등, 탄소중립기본법 개정, 공론화 결과를 어떻게 반영할 것인가 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 안철수 의원, [이용 전 국회의원 하남갑 보궐선거 출마선언 기자회견]
09:20 김영진 의원, [정책 현안 기자회견]
09:40 김소희 의원, [서민 민생 기자회견]
10:00 남인순 의원, [6.3 지방선거 범사회복지정책연합 정책 제안 기자회견]
10:20 김예지 의원, [장애인활동지원 선택권 보장 즉각시행 및 연령상한 기준 완전 폐지 촉구 기자회견]
10:40 조배숙 의원, [조직사기특별법 조속 통과 촉구 기자회견]
11:00 임미애 의원, [김천 시민대표 더불어민주당 통합후보 나영민 전 의장 추대 기자회견]
11:20 서왕진 의원, [6.3 지방선거 기자회견]
11:40 최혁진 의원, [원주시 행정권 남용에 따른 주민자치위원회 자원봉사자 사망 사건 기자회견]
13:00 손솔 의원, [진도군 인구소멸지역 응급의료 대책 촉구 기자회견]
13:20 김현정 의원, [더불어민주당 김용남 평택을 후보 공약 발표 기자회견]
13:40 한준호 의원, [정치 현안 기자회견]
14:00 민병덕 의원, [개헌안 가결 촉구 사회대개혁위원회 기자회견]
14:20 손솔 의원, [거제씨월드 폐쇄 및 해양동물 생추어리 조성 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 발탁인재 환영식 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 제22대 국회 제3기 원내대표 선출 의원총회 / 국회 본관 246호(제4회의장)
16:00 시·도당위원장 연석회의 / 국회 본관 245호(제3회의장)
*천준호 원내대표 직무대행
14:00 제22대 국회 제3기 원내대표 선출 의원총회
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
10:00 제9회 전국동시지방선거 경기도 필승결의대회 / 경기도당 5층 강당
14:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
◆조국혁신당
*서왕진 원내대표
16:00 광주 KBS 7시 뉴스 출연
19:00 광산구 봉축탑 점등식 / 광주송정역
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:30 KBS1-R <전격시사> 출연
*천하람 원내대표
07:30 KBS2TV <굿모닝대한민국 이슈현장> 출연
08:30 CBS <박성태의 뉴스쇼> 출연
12:00 JTBC-Y <장르만 여의도> 출연
kimsh@newspim.com