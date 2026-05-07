[내일날씨] 어버이날 전국 맑음…한낮 23도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 8일 어버이날 전국 대기 깨끗하고 맑다고 예보했다.
- 낮 최고 23도, 미세먼지 '좋음' 수준으로 예상된다.
- 강원 일부 비 소량, 아침 최저 9~14도였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 어버이날이자 금요일인 8일은 전국적으로 대기가 깨끗하고 하늘도 맑겠다. 낮 최고기온은 23도로 전망된다.
7일 기상청에 따르면 오는 8일 우리나라는 중국 중부에서 남동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받는 가운데 미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준으로 예상된다.
다만 강원도는 오후부터 구름이 끼고 일부 강원 내륙과 산지에는 5㎜ 미만의 비가 내리겠다.
아침 최저기온은 9~14도로 전망된다. ▲서울 10도 ▲인천 11도 ▲춘천 9도 ▲강릉 13도 ▲대전 10도 ▲대구 12도 ▲전주 11도 ▲광주 11도 ▲부산 14도 ▲제주 13도 ▲울릉도·독도 14도다.
낮 최고기온은 18∼23도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲춘천 19도 ▲강릉 18도 ▲대전 21도 ▲대구 21도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲부산 23도 ▲제주 17도 ▲울릉도·독도 16도다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com