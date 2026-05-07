행안부, 여름철 자연재난 대비 점검…산사태·지하공간 침수 인명피해 최소화

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 7일 여름철 자연재난 TF 4차 회의를 열어 대책을 점검했다.
- 산사태 취약지역 조사 확대와 지하차도 침수 기준을 15cm에서 5cm로 강화했다.
- 폭염 대응으로 취약계층 보호와 주민 대피훈련을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 올여름 태풍과 호우, 폭염 등 자연재난에 따른 인명피해를 줄이기 위해 산사태와 지하공간 침수 대응체계 점검에 나섰다.
행정안전부는 7일 '여름철 자연재난 사전대비 점검 TF' 4차 회의를 열고 기관별 안전관리 대책을 점검했다고 밝혔다.
정부는 지난 4월부터 중앙행정기관과 지방정부, 공공기관 등이 참여하는 범정부 태스크포스(TF)를 구성해 여름철 자연재난 대비 상황을 점검하고 있다.
이번 회의에서는 태풍과 호우로 인한 대표적 인명피해 유형인 산사태와 지하공간 침수를 중심으로 대응 방안이 논의됐다.
정부는 산사태 취약지역 기초조사를 확대해 위험지역을 추가 발굴하고, 영남권 대형 산불 피해지역은 2차 피해 예방을 위해 우기 전까지 복구사업을 마무리할 계획이다. 또 실제 상황을 가정한 주민 대피훈련을 통해 현장 대응체계 작동 여부도 점검한다.
지하공간 침수 사고 예방을 위해서는 지하차도 통제 기준을 기존 최대 침수심 15㎝에서 5㎝로 강화한다. 아울러 지하차도 진입 차단시설과 대피 유도시설 설치를 확대하고, 관계기관과 함께 시설 작동 여부를 점검할 예정이다.
지방정부는 산사태와 지하공간 침수 위험지역을 '인명피해 우려지역'으로 지정해 관리하고, 재난 시 신속한 주민 대피를 지원하기 위해 주민대피지원단도 확대 운영한다.
이날 회의에서는 폭염 대응 대책도 함께 논의됐다. 행정안전부는 기상청이 올해 신설한 '폭염중대경보'와 '열대야주의보'에 맞춰 취약계층 보호 대책을 집중 점검했다.
김용균 행정안전부 자연재난실장은 "각 기관에서는 올해가 자연재난으로 인한 인명피해를 획기적으로 줄이는 원년이 될 수 있도록 사전대비에 각별히 노력해 달라"며 "본격적인 우기 전까지 기관별 준비 사항을 꼼꼼히 확인해 부족한 점은 즉시 보완하고, 특히 주민대피 체계가 현장에서 원활하게 작동될 수 있도록 철저히 대비하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com