'경북도지사 출마' 오중기 "미래 세대 위한 교육 인프라 확충" 약속

5일 포항·구미 어린이날 행사장서 학부모 현장 목소리 청취

[포항·구미=뉴스핌] 남효선 기자 = 오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보가 어린이날인 5일 포항과 구미 지역 어린이날 행사장을 찾아 현장 목소리를 청취하고 보육 환경 개선과 지역 교육지원 정책에 대한 구상을 밝혔다.

오 예비후보는 이날 포항 남구 만인당 잔디광장에서 열린 '2026 포항 어린이날 큰 잔치' 행사장을 찾아 가족 나들이객들과 인사를 나눈 후 체험 부스를 직접 둘러보며 어린이들과 즐거운 시간을 보냈다.

오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보가 어린이날인 5일 포항과 구미지역 어린이날 행사장을 찾아 현장 목소리를 청취하고 보육 환경 개선과 지역 교육 지원 정책에 대한 구상을 밝혔다.[사진=오중기 예비후보 캠프] 2026.05.05 nulcheon@newspim.com

특히 안전체험장에서 만난 학부모들에게 "우리 아이들의 꿈을 지키고 안전하고 건강하게 자랄 수 있는 도시 환경 조성이야말로 지방 정부의 가장 큰 역할"이라며 실질적인 교육 환경 개선을 약속했다.

오 예비후보는 이어 구미 동락공원에서 열린 어린이날 행사장으로 이동해 학부모들로부터 현장 목소리를 경청했다.

이 자리에서 학부모들이 지적한 '맞벌이 부부를 위한 돌봄 서비스 확대'와 '지역 간 교육 격차 해소 방안' 관련해 오 후보는 "아이를 키우는 것이 더 이상 개인이 짊어진 짐이 아니라 지역사회가 함께 축하하고 지원하는 축제가 되어야 한다"며 "보육 부담을 획기적으로 줄이는 실효성 있는 대안을 반드시 마련하겠다"고 약속했다.

오중기 후보는 "경북의 모든 어린이가 태어난 곳에 상관없이 공정한 교육 기회를 얻고 꿈을 펼칠 수 있는 토대를 만들겠다"고 강조하고 "도지사가 된다면 아동 복지 예산을 최우선으로 확보해 이재명 정부와 함께 '아이 키우기 가장 좋은 경북'을 증명해 보이겠다"며 "미래 세대를 위한 교육 인프라 확충"을 약속했다

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