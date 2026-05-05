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靑 "호르무즈 해상 선박 화재 원인규명 위해 감식 전문가 현지 급파"

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  • 청와대는 5일 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 폭발 사고의 원인을 규명하기 위해 중앙해양안전심판원 조사관과 소방청 감식 전문가를 현지에 급파했다.
  • 정부는 예인선으로 선박을 항만으로 이동한 뒤 한국선급 지부와 국내 파견 전문가가 순차적으로 안전 검사와 정밀 조사를 진행할 예정이다.
  • 정부는 미국, 이란, 걸프협력회의 회원국과 정보를 공유하며 호르무즈 해협 내 26척의 한국 선박과 160명의 한국인 승선원 안전 확보에 만전을 기하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

강훈식 실장 주재 상황 점검 회의
인근 항만 접안해 안전 검사 시행
"韓 선박 26척과 일 단위 연락 지속
미국·이란과 긴밀한 소통 유지"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 5일 호르무즈 해상에서 발생한 한국 선박 폭발·화재 사고와 관련해 객관적이고 신뢰성 있는 원인규명을 할 수 있도록 중앙해양안전심판원 소속 조사관과 소방청 감식 전문가를 현지에 급파할 예정이라고 밝혔다. 

강훈식 대통령비서실장은 이날 청와대에서 긴급 회의를 열고 호르무즈 해상 선박 화재와 관련한 상황 점검과 대처 방안을 논의했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑으로 전했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

회의에는 강 실장 외에 위기관리센터장, 해양수산비서관, 외교정책비서관, 국정상황실장이 참석했다.

정부는 먼저, 사고 원인을 조사하고자 사고 선박의 선사와 계약된 예인선을 이용해 인근 항만으로 이동한 뒤 접안할 예정이다. 이어 두바이 현지의 한국선급 지부 인력을 즉각 파견해 안전 검사를 시행하기로 했다.

이후 국내에서 파견한 감식 전문가가 정밀 조사에 들어간다.

강 수석대변인은 "예인선 투입과 접안, 국내 조사 인력 파견, 분석 기간 등을 고려할 때 원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다"며 "정부는 신속하면서도 정확하게 사고 원인을 파악해 국민께 투명하게 보고드리겠다"고 설명했다.

2026년 5월 4일, 이란 반다르아바스 인근 호르무즈 해협에 있는 선박들의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

현재 해양수산부와 청해부대는 사고 선박과 원활한 소통을 유지하면서, 선박과 선원들의 안전 상황을 실시간으로 파악하고 있는 것으로 확인됐다. 강 수석대변인은 "선원 가족들이 우려하지 않게 해수부와 선사가 직접 상황을 설명하고 문의에도 적극 대응하고 있다"며 "정부는 중동 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 내측에 정박 중인 우리 선박 26척과 일 단위로 연락을 지속하고 있고, 안전 확보와 필요한 지원에도 만전을 기하고 있다"고 강조했다.

외교적 노력도 병행하고 있다.

정부는 미국과 이란뿐 아니라 걸프협력회의(GCC) 회원국(사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 오만)과도 관련 정보를 상호 공유하고 있다.

강 수석대변인은 "관련국에 소재한 한국 대사관에는 관련 동향을 실시간으로 파악해 보고할 것을 지시하고, 주재국 정부와의 협조 체계를 빈틈없이 가동하고 있다"며 "정부는 우리 국민과 선박의 안전을 최우선으로 두고, 필요한 모든 조치를 신속하고 철저하게 추진해 나가겠다"고 말했다. 

앞서 4일 오후 8시 40분쯤(한국시간) 호르무즈 해협 인근 한국 HMM 소속 화물선인 '나무호'에서 폭발이 발생했다. 다행히 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

중동 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 안쪽에 발이 묶인 한국 국적 선박은 모두 26척이다. 한국인 승선원은 160명가량이다.

the13ook@newspim.com

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