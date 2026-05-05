정부, 트럼프의 '프리덤 프로젝트 韓 참여' 언급에 "주목하고 있다"

"한반도 대비태세, 국내법 절차 등 감안해 검토 중"

나무호 사고 원인 규명에 우선 집중...수일 걸릴 듯

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 5일 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 각국 선박들을 무사히 빼내기 위한 '프로젝트 프리덤'에 한국이 참여해야 한다고 밝힌 것에 대해 "미측의 제안을 주목하고 있다"면서 신중한 태도를 유지했다.

외교부는 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝히고 미국의 제안에 대해 정부의 호르무즈 대응 원칙과 한반도 대비 태세, 국내법 절차 등을 감안해 검토 중이라고 설명했다.

HMM 컨테이너선 [사진=HMM]

외교부는 "정부는 국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 공동 이익에 부합하고 국제법상 보호되어야 할 원칙이라는 입장 아래 글로벌 해상 물류망의 조속한 안정, 회복, 정상화를 위해 여러 국제적 노력에 적극 참여해 오고 있다"고 강조했다.

외교부는 또 "미국과 프리덤 프로젝트를 포함해 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상교통로의 안정적 이용 문제에 대해 지속적으로 긴밀한 소통을 유지하고 있다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 4일(현지 시간) 트루스소셜을 통해 "이란은 프로젝트 프리덤에 따른 선박 이동과 관련해 한국 화물선을 포함해 (전쟁과) 무관한 국가들을 향해 공격을 가했다"며 "이제 한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다"고 썼다.

정부가 트럼프 대통령의 직접적인 압박에도 신중한 태도를 유지하는 것은 전날 호르무즈 해협에 정박 중이던 한국 HMM 소속 화물선 '나무호' 폭발 사건의 원인을 규명하는 것이 먼저라는 판단 때문인 것으로 보인다.

정부는 예인선을 투입해 나무호를 인근 항만으로 이동시킨 뒤 사고 원인을 조사할 방침이다. 정부는 사고 원인 조사를 위해 해양심판원과 소방청 인력을 현지에 급파할 예정이다. 정확한 원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 보고 있다.

opento@newspim.com