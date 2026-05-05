송영길 "지도부, 자기 홍보하러 다니는 것 아냐"...정청래에 직격

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"영남 민심 예민…견제 심리 번지면 판세 급변"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 인천 연수갑 보궐선거 후보인 송영길 전 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 선거 지원 행보 중인 정청래 대표를 향해 "지도부는 자기를 홍보하러 다니는 게 아니다"라며 직격했다.

송 후보는 5일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "후보자를 띄워주기 위해 가는 건데 자기가 주인공이 돼서는 안 된다. 지역구민에게 박수를 받을 인물을 보내는 게 지도부의 자세"라고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 지난 4월 24일 오전 인천 연수구 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장최고위원회의에서 6.3국회의원 보궐선거 인천 연수갑에 전략 공천된 송영길 전 대표에게 당점퍼를 전달하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

송 후보는 "어떤 사람을 도와줄 때 도와줄 사람이 '와 달라' 그래야 도와주는 거지 자기 마음대로, 자기 방식대로 도와주는 것은 진짜로 도와주는 게 아니다"라며 "그쪽에서 요청을 할 때 가는 게 정답이지, '내가 가서 도와줄게'라고 일방적으로 가면 그게 겉으로는 반대할 수는 없지만 부담스러울 수 있는 경우도 있다"고 했다.

정 대표가 대구와 부산, 포항을 방문한 것과 관련해 송 후보는 "영남은 예민하다. 잘 나가다가도 딱 견제 심리가 한번 퍼지면 일주일 만에 무너진다"고 짚었다.

그는 "2024년 총선 때도 최인호 후보가 (국민의힘 후보에게) 10%포인트(P) 이상 앞서 있다가 180석 설이 나오고 어떤 분이 막 돌아다니는 게 증폭돼서 떨어졌다"고 했다.

김부겸 대구시장 후보 지원을 위해 정 대표 지도부가 자주 내려가는 것이 바람직하지 않은 것이냐는 질문에는 "김 후보에게 물어봐서 결정하라는 것"이라고 말했다.

송 후보는 평택을 재선거에 대해서는 김용남 후보가 100% 이길 것으로 본다는 취지로 발언했다.

조국 후보가 '내가 김용남 후보보다 민주당 개혁노선에 부합한다고 한다'고 발언하는 것과 관련해서는 "그렇다면 애초부터 (조 후보가) 민주당에 입당했어야 한다"고 말했다.

그는 "김용남 후보도 국민의힘 소속이니까 민주당 비판하는 발언을 했지만, 합리적 선이 있었던 분으로 알고 있다"고 했다.

chogiza@newspim.com