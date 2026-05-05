'국민의힘 부산 북갑 후보' 박민식 "한동훈과 단일화 가능성 '제로'"

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박민식·하정우·한동훈 '3파전'…북갑 보선 대진 확정

"단일화, 희망 회로 돌리지마… 대의명분 맞지 않아"

"하정우 '손털기', 내면 깊숙한 선민의식 드러나"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 부산 북갑 보궐선거의 국민의힘 후보로 확정된 박민식 전 국가보훈부 장관이 한동훈 전 대표와 단일화에 대해 "희망 회로를 돌리지 말라"며 가능성을 다시 한 번 일축했다.

박 후보는 5일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 후보로 확정된 직후 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다.

국민의힘은 5일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보에 박민식 전 국가보훈부 장관을 확정했다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "양자·삼자 구도 모두 필승 확신"

박 후보는 "한 전 장관의 측근들이 자꾸 단일화다, 무공천이다, 연대론이다 하는 데 왜 자꾸 단일화에 목매냐"며 "선거에 나왔으면 당당하게 주민들의 심판을 받는 것이다. 그런 정치공학적 셈법은 정정당당하지 못할뿐 아니라 대의명분에도 맞지 않는다"고 짚었다.

그러면서 "양자든 삼자 구도든 필승을 확신한다"고 말했다.

당내 친한계 의원들이 한 전 대표를 지원하고 나선 데 대해 박 후보는 "내가 국민의힘 공식 후보가 됐기 때문에 개인적 서운함은 말할 필요가 없다"며 "다만 정당 정치의 기본 원칙을 생각하면 그런 분들의 행태는 국민들이 엄정히 판단할 거라 믿는다"고 했다.

박 후보는 여권에서 제기된 '친윤(친윤석열) 심판론'과 관련해 "북구 주민은 정치권에서 여당이 어떻다, 야당이 어떻다 하는 걸 상당히 피곤해한다. 누가 북구를 책임질지에 올인하고 있다"고 말했다.

장동혁 대표를 비롯한 지도부의 지원 유세 요청 여부를 묻는 질문에는 "당연히 오시리라 믿는다. 이번 선거의 중대성을 생각하면 지위고하를 막론하고 요청할 생각"이라고 했다.

하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 지난달 29일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 악수하고 있다. 이때 하 후보가 악수 후 손을 비비거나 터는 듯한 모습이 카메라에 잡혀 논란이 됐고 야당이 거세게 비판했다. [사진=온라인 커뮤니티]

◆ 하정우 '오빠 논란' 직격…"단순 실수 아냐, 선민의식 문제"

하 후보를 둘러싼 '손 털기 논란'과 '오빠 논란'이 잇따르는 데 대해 박 후보는 "정치 초년생의 단순한 실수가 아니라, 그 인물의 내면 깊숙이 자리한 선민의식이 드러난 것"이라고 비판했다.

박 후보는 "(시장 상인) 그분들 손은 대한민국을 지탱한 원동력의 손, 미다스의 손"이라며 "구포시장 상인들이 '나에 비해 급이 한참 떨어진다'고 생각하고 선거에 나와 할 수 없이 손을 잡다 보니 나온 것"이라고 강조했다.

이날 국민의힘은 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관이 선출됐다고 밝혔다.

지난 3~4일 박민식 전 장관과 이영풍 전 KBS 기자를 대상으로 경선을 실시했다. 경선 결과는 선거인단 투표(당원 투표)와 일반 국민 여론조사를 각각 50%씩 반영해 결정됐다.

부산 북구갑 보궐선거는 박민식 후보와 하정우 더불어민주당 후보, 그리고 무소속 한동훈 후보가 맞붙는 3자 구도로 전개될 전망이다. 사진은 한동훈 전 국민의힘 대표(왼쪽)와 하정우 전 청와대 인공지능(AI) 미래기획수석비서관(오른쪽) [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 북갑 보선 3파전·단일화 변수 부상

박민식 전 장관은 외무고시와 사법고시에 모두 합격한 뒤 외교관과 검사로 활동했다. 18·19대 국회의원(부산 북·강서갑)을 지낸 바 있다.

부산 북갑 보궐선거는 국힘 박 후보와 민주당 하 후보, 무소속 한 후보가 맞붙는 3파전 구도가 됐다.

박 후보와 한 후보가 모두 완주할 경우 보수 표심이 분산돼 민주당에 유리한 구도가 형성될 수 있다는 관측이 나오면서 당 안팎에서는 부산 북갑 탈환을 위해 보수 단일 후보를 세워야 한다는 목소리가 커지고 있다.

chogiza@newspim.com