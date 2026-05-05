'국민의힘 부산 북갑 후보' 박민식 "한동훈과 단일화 가능성 '제로'"

AI 핵심 요약beta
- 박민식 전 장관이 5일 국민의힘 부산 북갑 보궐선거 후보로 확정됐다.
- 한동훈 전 대표와 단일화 가능성을 "희망회로 돌리지 말라"며 일축했다.
- 하정우 후보의 손 털기 논란을 선민의식 문제로 직격하며 양자 삼자 구도 필승을 자신했다.
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"단일화, 희망 회로 돌리지마… 대의명분 맞지 않아"
"하정우 '손털기', 내면 깊숙한 선민의식 드러나"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 부산 북갑 보궐선거의 국민의힘 후보로 확정된 박민식 전 국가보훈부 장관이 한동훈 전 대표와 단일화에 대해 "희망 회로를 돌리지 말라"며 가능성을 다시 한 번 일축했다.
박 후보는 5일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 후보로 확정된 직후 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다.
◆ "양자·삼자 구도 모두 필승 확신"
박 후보는 "한 전 장관의 측근들이 자꾸 단일화다, 무공천이다, 연대론이다 하는 데 왜 자꾸 단일화에 목매냐"며 "선거에 나왔으면 당당하게 주민들의 심판을 받는 것이다. 그런 정치공학적 셈법은 정정당당하지 못할뿐 아니라 대의명분에도 맞지 않는다"고 짚었다.
그러면서 "양자든 삼자 구도든 필승을 확신한다"고 말했다.
당내 친한계 의원들이 한 전 대표를 지원하고 나선 데 대해 박 후보는 "내가 국민의힘 공식 후보가 됐기 때문에 개인적 서운함은 말할 필요가 없다"며 "다만 정당 정치의 기본 원칙을 생각하면 그런 분들의 행태는 국민들이 엄정히 판단할 거라 믿는다"고 했다.
박 후보는 여권에서 제기된 '친윤(친윤석열) 심판론'과 관련해 "북구 주민은 정치권에서 여당이 어떻다, 야당이 어떻다 하는 걸 상당히 피곤해한다. 누가 북구를 책임질지에 올인하고 있다"고 말했다.
장동혁 대표를 비롯한 지도부의 지원 유세 요청 여부를 묻는 질문에는 "당연히 오시리라 믿는다. 이번 선거의 중대성을 생각하면 지위고하를 막론하고 요청할 생각"이라고 했다.
◆ 하정우 '오빠 논란' 직격…"단순 실수 아냐, 선민의식 문제"
하 후보를 둘러싼 '손 털기 논란'과 '오빠 논란'이 잇따르는 데 대해 박 후보는 "정치 초년생의 단순한 실수가 아니라, 그 인물의 내면 깊숙이 자리한 선민의식이 드러난 것"이라고 비판했다.
박 후보는 "(시장 상인) 그분들 손은 대한민국을 지탱한 원동력의 손, 미다스의 손"이라며 "구포시장 상인들이 '나에 비해 급이 한참 떨어진다'고 생각하고 선거에 나와 할 수 없이 손을 잡다 보니 나온 것"이라고 강조했다.
이날 국민의힘은 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관이 선출됐다고 밝혔다.
지난 3~4일 박민식 전 장관과 이영풍 전 KBS 기자를 대상으로 경선을 실시했다. 경선 결과는 선거인단 투표(당원 투표)와 일반 국민 여론조사를 각각 50%씩 반영해 결정됐다.
◆ 북갑 보선 3파전·단일화 변수 부상
박민식 전 장관은 외무고시와 사법고시에 모두 합격한 뒤 외교관과 검사로 활동했다. 18·19대 국회의원(부산 북·강서갑)을 지낸 바 있다.
부산 북갑 보궐선거는 국힘 박 후보와 민주당 하 후보, 무소속 한 후보가 맞붙는 3파전 구도가 됐다.
박 후보와 한 후보가 모두 완주할 경우 보수 표심이 분산돼 민주당에 유리한 구도가 형성될 수 있다는 관측이 나오면서 당 안팎에서는 부산 북갑 탈환을 위해 보수 단일 후보를 세워야 한다는 목소리가 커지고 있다.
chogiza@newspim.com