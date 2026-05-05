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印 모디 여당, '야당 텃밭' 서벵골주서 첫 승리...산업계도 '환호'

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  • 나렌드라 모디 인도 총리의 인도국민당(BJP)이 야당 텃밭인 서벵골 주의회 선거에서 294석 중 206석을 확보하며 사상 첫 승리를 거뒀다.
  • 서벵골은 15년간 집권해온 전인도트리나물의회(AITC)가 81석으로 추락하면서 15년 만에 정권 교체를 맞이했다.
  • 산업계는 중앙정부와 주정부 간 협력 강화로 인프라 개발과 규제 완화가 이뤄져 지역 경제가 활성화될 것으로 기대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

모디 속한 BJP, 294석 서벵골 의회서 206석 확보...15년 만에 지역 정권 교체
아삼·푸두체리에서도 BJP 중심의 여권 연합 세력이 승리
서벵골 산업계, 중앙·지방 정부 이끄는 BJP 승리로 경제 성장 가속화 기대

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 나렌드라 모디 인도 총리가 이끄는 인도국민당(BJP)이 '야당 텃밭'인 서벵골 주의회 선거에서 승리했다. 집권 여당의 사상 첫 승리에 산업계 반응 또한 긍정적이다.

5일 인도 비즈니스 스탠다드(BS) 등에 따르면, 지난달부터 진행된 서벵골·아삼·케랄라·타밀나두 등 4개 주와 푸두체리 연방 직할지의 주의회 선거 개표가 전날 시작된 가운데, 최대 격전지로 꼽히던 서벵골에서 BJP가 전인도 트리나물 의회(AITC)를 누르고 승리했다.

인도 선거관리위원회(ECI)는 BJP가 총 294석의 서벵골 주의회 선거에서 206석을 확보했고, AITC는 81석을 얻는 데 그쳤다고 발표했다.

BJP가 서벵골에서 승리한 것은 사상 처음이다. BJP는 지난 2021년 선거에서 77석을 확보하며 세를 확장한 뒤 이번 선거를 통해 서벵골 지역 첫 집권을 목표로 해 왔다.

서벵골은 마마타 바네르지가 이끄는 AITC가 2011년부터 15년간 집권해 온 지역으로, 2021년 선거에서는 AITC가 약 48%(213석)의 득표율로 압도적인 승리를 거뒀다. 바네르지 주총리는 이번 선거에서 4연임을 노리던 상황이었으나, 자신의 정치적 고향이자 지지 기반인 바바니푸르에서조차 BJP의 수벤두 아디카리 후보에게 패배했다.

바네르지 주총리의 패배와 함께 AITC가 주 집권당 지위를 잃게 되면서 서벵골은 15년 만에 정권 교체를 맞이하게 됐다.

모디 총리는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "서벵골에서의 기록적인 승리는 당원들의 노력과 투쟁 없이는 불가능했다"며 "국민이 승리했다"고 자축했다.

정치 분석가인 수실라 라마스와미는 "BJP의 서벵골주 승리는 엄청난 것"이라며 "BJP가 지배 정당으로서 확고하게 자리매김하게 됐다"고 평가했다.

다만 선거에서 패한 바네르지 주총리는 "BJP가 100석 넘게 훔쳐 갔다"며 "선거관리위원회는 BJP의 위원회"라고 비판했다.

이번 선거를 앞두고 ECI가 자격 미달 유권자를 걸러낸다는 명분으로 유권자 명단에서 수백만 명을 삭제한 것을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

BJP는 동부 아삼주와 푸두체리에서도 승리했다. 아삼주에서는 BJP를 주축으로 한 여권 연합 세력인 민족민주동맹(NDA)이 전체 126석 중 101석을 휩쓸며 3차례 연속 집권에 성공했고, 총 30석이 걸린 푸두체리에서는 기존 집권 세력인 전인도랑가사미의회당(AINRC)과 연합해 정부 구성에 필요한 과반(16석) 이상인 18석을 차지했다.

케랄라주에서는 인도 제1 야당인 인도국민회의(INC)가 이끄는 UDF 연합이 전체 140석 중 102석을 차지하며 압승했고, 타밀나두주에서는 배우 출신 조셉 비제이가 창당한 신당 타밀라가 베트리 카자감(TVK)이 전체 234석 중 108석을 얻으며 제1당으로 등극했다.

[뉴델리 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 4일(현지 시간) 나렌드라 모디 인도 총리가 뉴델리에 있는 집권 여당 인도국민당(BJP) 본부에 도착해 지지자들에게 인사하고 있다. 2026.05.05 hongwoori84@newspim.com

한편, BJP의 압승으로 서벵골 산업 부흥에 대한 산업계의 기대감이 커지고 있다. 중앙 정부 집권 여당인 BJP가 주 정부 지배 정당이 된 만큼 인프라 개발이 가속화되고, 규제 완화 및 친시장 정책이 도입되어 그동안 정체되었던 지역 경제가 활성화될 것이란 전망이다.

중앙 정부와 주 정부 간의 긴장 관계는 그간 기업가들을 불안하게 만들었고, 시위를 발판 삼아 부상한 바네르지가 주총리로 선출되면서 이러한 분위기가 더욱 심화했다고 BS는 지적했다.

서벵골 상공회의소(BCC&I)와 인도 상공회의소(Bharat Chamber of Commerce) 등 주요 경제 단체들은 "압도적인 지지로 구성된 새 정부가 투자자들의 신뢰를 회복할 것"이라며 환영 메시지를 전했고, 서벵골 주도 콜카타에 뿌리를 둔 다국적 대기업 RPG 그룹의 산지브 고엔카 회장은 "일관된 정책을 통해 인재와 투자가 다시 돌아오기를 희망한다"고 밝혔다.

BJP 승리 가능성이 점쳐지면서 서벵골에 기반을 둔 상장사들에도 관심이 쏠리고 있다.

인도 이코노믹 타임스(ET)에 따르면, 콜카타에 본사를 둔 민영 은행 반단 은행은 개표일인 4일 약 7% 급등하며 한 달 상승 폭을 44% 이상으로 확대했다.

아시아 캐피탈의 이샨 탄나는 "중앙 정부와 주 정부 간 협력이 강화되면 프로젝트 실행과 정책 이행이 개선되어 자본 지출 관련 산업이 활성화될 수 있다"며 "결과적으로 서벵골에 근거지를 둔 기업들이 주목을 받을 것"이라고 예상했다. 

hongwoori84@newspim.com

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삼바 노조 "내일부터 무기한 준법 투쟁" [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성바이오로직스 노조가 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 '준법투쟁'에 돌입한다. 5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 지난 1일 시작된 총파업은 이날까지 진행된다.  조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했다. 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다. 삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스] 노조는 ▲1인당 3000만원 격려금 지급 ▲평균 14% 임금 인상 ▲영업이익 20% 성과급 배분 ▲공정한 인사 기준 수립을 요구했지만 사측이 수용하지 않자 파업에 돌입했다. 노조는 이날 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다. 노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했지만 노조는 이를 수용하지 않았다. 노조는 "특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다"고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다. 사측은 "이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였다. 이 기간 일부 항암제와 인체 면역결핍 바이러스(HIV) 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다. yuniya@newspim.com 2026-05-05 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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