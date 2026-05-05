민주 "장동혁 정치, 정쟁·선동만…공당 자격 없다"

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"국민의힘, 특검 왜곡·민생 공포 조장"

"특검 논의는 정의 바로 세우는 시작"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 장동혁 국민의힘 대표의 기자간담회를 비판하며 "정쟁과 선동만 부추기는 정치"라고 지적했다.

강준현 더불어민주당 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "오늘 오전 장동혁 대표의 기자간담회는 책임과 해법은 사라지고 거짓과 선동만 남은 국민의힘의 현주소를 적나라하게 드러냈다"고 밝혔다.

강준현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

◆ "국민 생명까지 정쟁화…책임 있는 공당 태도 아냐"

강 수석대변인은 "지금 대한민국 정치의 핵심 과제는 내란 사태로 흔들린 헌정질서를 바로 세우고 민생과 경제를 회복하는 것"이라며 "하지만 국민의힘은 가장 중요한 질문에 답하지 못한 채 왜곡과 선동으로 정치의 본질을 흐리고 있다"고 했다.

이어 "복잡한 중동 정세 속 우리 국민의 생명과 직결된 사안마저 외교 실패로 몰아 정쟁의 도구로 삼는 모습은 책임 있는 공당의 태도라고 보기 어렵다"며 "국민의 생명과 안전은 정치 공세의 소재가 아니라 국가가 끝까지 지켜야 할 책무"라고 했다.

또 "장동혁 체제가 독재를 운운하는 행태에 실소를 금할 수 없다"며 "헌정 질서를 위협한 내란 세력을 공천한 정당이 국민의힘"이라고 직격했다.

그러면서 "내란은 방조하면서 정쟁에는 총력을 기울이는 정치가 지금 국민의힘의 실체"라며 "특검 논의를 향한 왜곡된 공세 역시 마찬가지"라고 재차 지적했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 더불어민주당 광역단체장 후보 관련 발언을 하고 있다. 2026.05.04 jk31@newspim.com

◆ "'특검 논의', 공소취소용이라고 억지…정치검찰과 카르텔"

그는 "이미 국정조사를 통해 정치검찰의 강압수사와 표적수사, 증거 왜곡 등 사법 정의를 훼손한 행태가 드러났다"며 "특검 논의는 정의를 바로 세우기 위한 시작"이라고 강조했다.

이어 "국민의힘은 '공소취소용'이라는 억지 논리를 들이대며 본질을 흐리고 있다"며 "정치검찰과의 카르텔을 지키고 조작으로 얻은 정치적 이익을 놓지 않겠다는 속내를 감추지 못하고 있다"고 했다.

또 "국민의힘은 민생 문제에서도 사실과 맥락을 왜곡하며 공포를 조장하고 있다"며 "위기 해결 능력은 없으면서 위기만 부풀리는 모습"이라고 비판했다.

강 수석대변인은 "정치는 선동이 아니라 책임이며 정쟁이 아니라 해법이어야 한다"며 "국민은 이미 누가 헌정질서를 무너뜨렸고 누가 이를 바로 세우려 하는지 알고 있다"고 말했다.

이어 "이재명 정부와 더불어민주당은 내란으로 훼손된 민주주의를 바로 세우고 사법 정의를 회복하며 국민의 삶을 지키는 민생 정치로 나아가겠다"고 강조했다.

chogiza@newspim.com