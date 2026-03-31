성평등가족부, '2026 아이돌봄서비스 수기 공모전' 개최

4월 1일~5월 31일 온라인 접수
서비스 인식 제고 및 공감 확산
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부와 한국건강가정진흥원은 오는 4월 1일부터 5월 31일까지 '2026년 아이돌봄서비스 수기 공모전'을 개최한다고 31일 밝혔다.
이번 공모전은 서비스 이용자와 가족, 아이돌보미 및 사업 담당자의 경험을 발굴·공유해 아이돌봄서비스에 대한 인식을 높이기 위해 마련됐다.
공모전에는 아이돌봄서비스 이용자 및 가족, 아이돌보미 및 아이돌봄센터 종사자가 참여할 수 있으며 4월 1일부터 5월 31일까지 공모전 누리집에서 응모하면 된다.
참여자는 아이돌봄서비스 이용 경험이나 돌봄 제공 사례 등을 수필·편지 등 자유로운 형식으로 제출하면 된다. 접수된 작품은 심사를 거쳐 오는 7월 선정작을 발표하고 12월에 개최하는'아이돌봄서비스 소통의 날'행사에서 시상할 예정이다.
공모 요강과 전년도 수상작 등 자세한 사항은 공모전 및 아이돌봄서비스 누리집에서 확인할 수 있다.
공모전에 대한 문의는 한국건강가정진흥원 아이돌봄사업부에 전화나 전자우편으로 하면 된다.
hyeng0@newspim.com