박형준 선대위, '전재수 시계·정책' 공세 강화…"70조 맡길 수 없다"

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통일교 의혹 조속한 입장 표명 촉구

선거 전략 재점검·대응 계획 수립

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 부산시장 후보 선거대책위원회가 전재수 더불어민주당 후보를 둘러싼 시계 의혹과 정책 논란을 전면에 내세우며 공세 수위를 높였다.

국민의힘 부산선대위는 17일 오후 부산에서 국회의원 10여 명이 참석한 가운데 전체 회의를 열고 첫 TV 토론 평가와 향후 대응 전략을 논의했다.

선대위는 박형준 후보의 도덕성과 정책 능력이 TV 토론에서 우위를 보였다고 자평하는 한편 전재수 후보의 '까르띠에 시계 의혹'과 입장 변화 논란을 집중 거론했다.

박형준 국민의힘 부산시장 후보가 17일 오후 2시 부산진구 소재 선거캠프에서 열린 선거대책위원회 전체 회의에서 전재수 더불어민주당 후보의 '까르띠에 의혹'과 '오락가락 정책 행보'를 비판하고 있다.[사진=박형준 후보 선거캠프] 2026.05.17

주진우 상임선대위원장은 모두발언에서 언론 보도로 알려진 시계 수리 경위와 관련해 전재수 후보의 책임 있는 설명을 요구했다. 그는 "시계를 맡긴 지인이 누구인지, 후보와 어떤 관계인지, 왜 그 지인이 시계를 보유하고 있었는지 명확히 밝힐 의무가 있다"고 직격했다.

그러면서 "부산시는 올해 18조 원, 향후 4년간 70조 원이 넘는 예산을 집행해야 하는 만큼 '깨끗한 손'이 시정을 맡아야 한다"며 "이미 관련 고발이 진행된 상황에서 후보가 입장을 내지 않는 것은 문제"라고 각을 세웠다. 수사 당국의 신속한 사실관계 확인과 전 후보의 공개 해명도 촉구했다.

정동만 부산시당위원장은 현 선거 구도를 박빙으로 진단하면서도 보수층 결집은 이제 시작 단계라고 평가했다. 정 위원장은 "상대 캠프는 접전을 보수 결집 탓으로 돌리지만 실제 결집은 본격화되지 않았다"며 "대여투쟁 구도를 분명히 세워야 승기를 잡을 수 있다"고 말했다.

TV 토론과 관련해서는 "전재수 캠프가 현 시정 성과를 전면 부정하며 '묻지마 깎아내리기'식 네거티브에 나서고 있다"며 "박형준 후보 측의 차분한 대응과 함께 보다 적극적인 반격이 필요하다"고 강조했다.

박형준 후보는 이날 회의에서 선대위 구성원들에게 감사 인사를 전하면서 전략 재점검에 방점을 찍었다. 그는 "바쁜 의정과 지역 일정을 소화하면서도 회의에 참석한 의원·위원장들께 감사드린다"며 "본격 선거운동에 들어가기 전 마지막 선대위 회의인 만큼 전략을 더 날카롭게 만들기 위한 자리"라고 말했다.

이어 "현장을 다니며 분위기가 나아지는 것을 체감하지만 아직 해야 할 일이 많다고 느낀다"며 "오늘 논의를 토대로 대응 계획을 정교하게 다듬겠다"고 밝혔다.

정책 라인을 총괄하는 박수영 본부장은 전재수 후보의 금융·산업 정책 노선 변화에 문제를 제기했다. 그는 산업은행 부산 이전과 동남권 금융·투자 인프라 구상과 관련해 "처음에는 산업은행 이전에 동의했다가 이후 동남권 금융·투자 기구 구상을 여러 차례 바꾸는 등 '축소·변형' 행보를 보였다"고 주장했다.

그러면서 "부산에 돌아오는 몫이 '참치에서 멸치, 이제는 피라미 수준으로 쪼그라든 것 아니냐'는 비판이 나온다"며 "전재수 후보는 중앙 정치, 특히 이재명 대통령 입장에 끌려다니지 말고 부산만 생각하는 후보가 돼야 한다"고 꼬집었다.

이날 회의에서 국민의힘 선대위는 전재수 후보의 이른바 '사법 리스크'와 정책 논란을 지속 제기하는 한편 현 시정 성과와 향후 비전을 함께 부각하는 이른바 투트랙 전략을 재확인했다.

선대위는 회의를 비공개로 전환하고 16개 구·군별 선거 상황과 북구갑 보궐선거 등과 연계한 보수 단일화 방안을 점검하는 등 막판 선거 체제에 돌입했다.

ndh4000@newspim.com