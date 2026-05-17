전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.17 (일)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

박형준 선대위, '전재수 시계·정책' 공세 강화…"70조 맡길 수 없다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘 부산선대위가 17일 전재수 의혹 공세를 강화했다.
  • 박형준 후보는 토론 우위를 자평하며 전략 재점검에 나섰다.
  • 선대위는 시정 성과 부각과 의혹 제기를 병행하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

통일교 의혹 조속한 입장 표명 촉구
선거 전략 재점검·대응 계획 수립

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 부산시장 후보 선거대책위원회가 전재수 더불어민주당 후보를 둘러싼 시계 의혹과 정책 논란을 전면에 내세우며 공세 수위를 높였다.

국민의힘 부산선대위는 17일 오후 부산에서 국회의원 10여 명이 참석한 가운데 전체 회의를 열고 첫 TV 토론 평가와 향후 대응 전략을 논의했다.

선대위는 박형준 후보의 도덕성과 정책 능력이 TV 토론에서 우위를 보였다고 자평하는 한편 전재수 후보의 '까르띠에 시계 의혹'과 입장 변화 논란을 집중 거론했다.

박형준 국민의힘 부산시장 후보가 17일 오후 2시 부산진구 소재 선거캠프에서 열린 선거대책위원회 전체 회의에서 전재수 더불어민주당 후보의 '까르띠에 의혹'과 '오락가락 정책 행보'를 비판하고 있다.[사진=박형준 후보 선거캠프] 2026.05.17

주진우 상임선대위원장은 모두발언에서 언론 보도로 알려진 시계 수리 경위와 관련해 전재수 후보의 책임 있는 설명을 요구했다. 그는 "시계를 맡긴 지인이 누구인지, 후보와 어떤 관계인지, 왜 그 지인이 시계를 보유하고 있었는지 명확히 밝힐 의무가 있다"고 직격했다.

그러면서 "부산시는 올해 18조 원, 향후 4년간 70조 원이 넘는 예산을 집행해야 하는 만큼 '깨끗한 손'이 시정을 맡아야 한다"며 "이미 관련 고발이 진행된 상황에서 후보가 입장을 내지 않는 것은 문제"라고 각을 세웠다. 수사 당국의 신속한 사실관계 확인과 전 후보의 공개 해명도 촉구했다.

정동만 부산시당위원장은 현 선거 구도를 박빙으로 진단하면서도 보수층 결집은 이제 시작 단계라고 평가했다. 정 위원장은 "상대 캠프는 접전을 보수 결집 탓으로 돌리지만 실제 결집은 본격화되지 않았다"며 "대여투쟁 구도를 분명히 세워야 승기를 잡을 수 있다"고 말했다.

TV 토론과 관련해서는 "전재수 캠프가 현 시정 성과를 전면 부정하며 '묻지마 깎아내리기'식 네거티브에 나서고 있다"며 "박형준 후보 측의 차분한 대응과 함께 보다 적극적인 반격이 필요하다"고 강조했다.

박형준 후보는 이날 회의에서 선대위 구성원들에게 감사 인사를 전하면서 전략 재점검에 방점을 찍었다. 그는 "바쁜 의정과 지역 일정을 소화하면서도 회의에 참석한 의원·위원장들께 감사드린다"며 "본격 선거운동에 들어가기 전 마지막 선대위 회의인 만큼 전략을 더 날카롭게 만들기 위한 자리"라고 말했다.

이어 "현장을 다니며 분위기가 나아지는 것을 체감하지만 아직 해야 할 일이 많다고 느낀다"며 "오늘 논의를 토대로 대응 계획을 정교하게 다듬겠다"고 밝혔다.

정책 라인을 총괄하는 박수영 본부장은 전재수 후보의 금융·산업 정책 노선 변화에 문제를 제기했다. 그는 산업은행 부산 이전과 동남권 금융·투자 인프라 구상과 관련해 "처음에는 산업은행 이전에 동의했다가 이후 동남권 금융·투자 기구 구상을 여러 차례 바꾸는 등 '축소·변형' 행보를 보였다"고 주장했다.

그러면서 "부산에 돌아오는 몫이 '참치에서 멸치, 이제는 피라미 수준으로 쪼그라든 것 아니냐'는 비판이 나온다"며 "전재수 후보는 중앙 정치, 특히 이재명 대통령 입장에 끌려다니지 말고 부산만 생각하는 후보가 돼야 한다"고 꼬집었다.

이날 회의에서 국민의힘 선대위는 전재수 후보의 이른바 '사법 리스크'와 정책 논란을 지속 제기하는 한편 현 시정 성과와 향후 비전을 함께 부각하는 이른바 투트랙 전략을 재확인했다.

선대위는 회의를 비공개로 전환하고 16개 구·군별 선거 상황과 북구갑 보궐선거 등과 연계한 보수 단일화 방안을 점검하는 등 막판 선거 체제에 돌입했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
사진
李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동