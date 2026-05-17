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2026.05.18 (월)
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양향자 후보 "경기도 반도체 역차별하는 시행령 즉각 철회하라"

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  • 국민의힘 양향자 경기도지사 후보 등은 17일 정부 반도체 특별법 시행령안의 전향적 재검토를 촉구했다
  • 양 후보는 수도권을 반도체 클러스터에서 배제한 시행령안이 경기도 등 기존 생산거점을 홀대해 국가 반도체 경쟁력을 약화시킨다고 비판했다
  • 송석준 의원은 이번 시행령안이 반도체 지원법 취지를 왜곡해 산업을 죽이는 악법이 되고 있다며 반드시 바로잡아야 한다고 주장했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

송석준 국회의원·김경희 이천시장 후보 등과 함께 긴급 기자회견 가져

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = "반도체는 대한민국의 미래이자 국가안보의 핵심 산업으로 국가의 미래를 위해 반도체 특별법 시행령안에 대해 전향적인 재검토를 강력히 촉구한다."

17일 국민의힘 양향자 경기도지사 후보, 송석준 국회의원과 김경희 이천시장·안교재 수원특례시장·차화열 평택시장·이충우 여주시장 후보 등이 국민의힘 경기도당 5층에서 긴급 기자회견을 열었다.

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 17일 오후 양향자 경기도지사 후보, 송석준 국회의원과 김경희 이천시장·안교재 수원특례시장·차화열 평택시장·이충우 여주시장 후보 등이 국민의힘 경기도당 5층에서 긴급 기자회견을 열고 정부의 반도체 특별법 시행령안의 전향적인 재검토를 강력히 촉구했다. 2026.05.17 observer0021@newspim.com

이날 회견에서 양향자 후보는 "경기도는 대한민국 반도체산업을 선도하는 글로벌 핵심 거점"이라며 "이천·용인·수원·화성·평택·안성 등 경기 남부권은 제4차 수도권정비계획상 스마트 반도체 벨트 중심 지역으로 반도체 제조, 소재·부품·장비, 연구개발, 전문인력, 기반시설이 집적된 국가 반도체 공급망의 핵심축"이라고 설명했다.

이어 "정부의 반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법 시행령안은 반도체클러스터 조성계획 승인 요건에서 경기도 등 수도권을 원천 배제하고 있다"면서 "입주 기업·기관 및 정주여건 지원에서도 수도권외 지역은 우대하면서 수도권은 철저하게 홀대하고 있다"고 성토했다.

또 "집권 여당의 더불어민주당 소속 경기도지사 후보를 비롯한 수도권 지역구 후보자들 역시 뚜렷한 입장을 내놓지 않고 정부의 수도권 홀대에 대해 침묵으로 방관하고 있다"고 질타했다.

양 후보는 "미국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국들의 경우 반도체 집적지를 중심으로 인프라와 공급망을 집중지원하고 있다"면서 "이런 추세를 거스르고 세계적 반도체 생산 집적지인 경기도 등 수도권을 정책 대상에서 제외한다면 이는 대한민국의 반도체산업을 포기하는 것과 마찬가지다"라고 지적했다.

이와함께 "정부의 기존 생산거점의 확장과 고도화 없이 대한민국 반도체 경쟁력을 결코 지킬 수 없다"면서 "수도권 배제 조항을 삭제하고 반도체클러스터 지정 기준을 현실에 맞게 전환하라"고 요구했다.

양 후보는 특히 "기존 반도체 생산거점에 국가전략산업 차원의 규제특례제도를 적용하고 경기도 스마트 반도체벨트 지자체와 산업 현장의 의견을 충분히 반영하라"면서 "더불어민주당 경기도지사 후보 및 수도권 지역구 후보자들도 분명한 입장을 밝히고 수도권 역차별 해소를 위한 책임있는 대안을 제시하라"고 촉구했다.

송석준 국회의원은 "정부의 이번 시행령안은 대한민국 반도체산업의 현실과 맞지 않는다"면서 "지난해 반도체산업지원 특별법을 대표발의 해 올 초 국회에서 통과된 바 있는데 정부가 당초의 법 취지를 왜곡하고 법의 기능을 마비시키기 위한 획책을 하고 있다"고 직격했다.

이어 "반도체 클러스터는 산업의 특성상 집적도, 공급망, 기술력, 고급인력 등을 총체적으로 고려해 지정돼야 한다"면서 "지역균형발전은 어느 한쪽을 억제하거나 배제하는 방식이 아니라 기존 거점을 고도화하고 필요한 경우 신규 거점 조성이 함께 이뤄지는 방식이어야 한다"고 주장했다.

송 의원은 "정부가 국가 전략산업인 반도체 산업에 대한 심각한 위기상황을 초래하고 반도체산업을 지원하는 법령을 오히려 산업을 죽이는 악법으로 만들고 있는 모순된 상황"이라며 "반도체산업 지원법은 지원을 하는 법령으로 작동해야 하며 잘못된 시행령은 반드시 바로 잡아야 한다"고 강조했다.

observer0021@gmail.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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