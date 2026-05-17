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5·18 전야제 구름 인파…우원식 "개헌 반드시 성사시키겠다"

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  • 5·18민중항쟁기념행사위원회가 17일 광주 5·18민주광장에서 전야제를 열었다
  • 행사 참가자들은 공연과 구호로 5·18정신의 헌법 전문 수록과 민주주의 공고화를 촉구했다
  • 우원식 국회의장은 헌법 수록 불발을 사과하며 5·18정신의 헌법 전문 수록을 반드시 성사시키겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광주 5·18민주광장 "내란 완전 단죄" 함성
"광주가 지켜낸 민주주의 더욱 공고히" 다짐

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 동구 금남로 일대가 5·18 정신의 헌법 전문 수록에 대한 열망으로 불타올랐다.

5·18민중항쟁기념행사위원회는 제46주년 민주화운동 기념일을 하루 앞두고 17일 오후 5시 18분을 기해 5·18민주광장에서 전야제를 개최했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 제43주년 518민주화운동 기념일을 하루 앞두고 17일 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 5․18민중항쟁기념행사위원회 주최로 열린 5·18 전야제 행사에서 오월풍물단이 공연을 하고 있다. 2026.05.17 bless4ya@newspim.com

이번 행사는 5·18정신의 헌법 전문 수록을 위한 향후 과제를 제시하고 민주주의 공고화 및 내란 완전 단죄를 위한 방향을 제시하고자 마련됐다.

오월풍물단이 거리 곳곳을 돌며 장구와 북을 치며 민주 열사의 투쟁 정신을 표현하는 것으로 개막을 알렸다.

주무대가 설치된 5·18민주광장 분수대 주변은 발 디딜 틈이 없을 정도로 구름 인파가 집결했으며, 사회자의 안내에 따라 민주화운동의 상징곡인 '님을 위한 행진곡'을 합창했다.

이들은 '내란당 해산', '위헌정당 해산', '윤석열 사형' 같은 문구가 적힌 팻말과 깃발을 들고 흔들며 힘찬 함성을 내지르기도 했다.

이어서 강기정 광주시장, 권오을 국가보훈부 장관 등 여려 연사가 민주주의 가치를 주제로 한 연설을 펼쳤다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 제43주년 5·18민주화운동 기념일을 하루 앞둔 17일 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 5·18민중항쟁기념행사위원회 주최로 열린 5·18 전야제 행사에서 우원식 국회의장이 발언을 하고 있다. 2026.05.17 bless4ya@newspim.com

특히 우원식 국회의장이 무대에 오를 순서가 되자 군중 사이에서 박수 갈채가 쏟아졌다.

우 의장은 "5·18 정신을 헌법에 새겨 놓겠다는 약속을 지키지 못하고 광주에 왔다"며 "광주의 기대를 지키지 못해서 진심으로 죄송하다"고 고개를 숙였다.

이어 "(국민의힘 반대 당론으로) 이번에 기회는 잃었지만 우리의 다짐은 여전히 확고하다"며 "헌법 전문 수록을 반드시 성사시키겠다"고 약속했다.

그러면서 "금남로 이곳에는 국가 폭력에 맞서 민주주의를 지켜온 국민의 용기가 새겨져 있다"며 "광주가 지켜낸 민주주의를 국민의 삶 속에 더욱 단단히 채우겠다"고 강조했다.

bless4ya@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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