5·18 전야제 구름 인파…우원식 "개헌 반드시 성사시키겠다"

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광주 5·18민주광장 "내란 완전 단죄" 함성

"광주가 지켜낸 민주주의 더욱 공고히" 다짐

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 동구 금남로 일대가 5·18 정신의 헌법 전문 수록에 대한 열망으로 불타올랐다.

5·18민중항쟁기념행사위원회는 제46주년 민주화운동 기념일을 하루 앞두고 17일 오후 5시 18분을 기해 5·18민주광장에서 전야제를 개최했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 제43주년 518민주화운동 기념일을 하루 앞두고 17일 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 5․18민중항쟁기념행사위원회 주최로 열린 5·18 전야제 행사에서 오월풍물단이 공연을 하고 있다. 2026.05.17 bless4ya@newspim.com

이번 행사는 5·18정신의 헌법 전문 수록을 위한 향후 과제를 제시하고 민주주의 공고화 및 내란 완전 단죄를 위한 방향을 제시하고자 마련됐다.

오월풍물단이 거리 곳곳을 돌며 장구와 북을 치며 민주 열사의 투쟁 정신을 표현하는 것으로 개막을 알렸다.

주무대가 설치된 5·18민주광장 분수대 주변은 발 디딜 틈이 없을 정도로 구름 인파가 집결했으며, 사회자의 안내에 따라 민주화운동의 상징곡인 '님을 위한 행진곡'을 합창했다.

이들은 '내란당 해산', '위헌정당 해산', '윤석열 사형' 같은 문구가 적힌 팻말과 깃발을 들고 흔들며 힘찬 함성을 내지르기도 했다.

이어서 강기정 광주시장, 권오을 국가보훈부 장관 등 여려 연사가 민주주의 가치를 주제로 한 연설을 펼쳤다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 제43주년 5·18민주화운동 기념일을 하루 앞둔 17일 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 5·18민중항쟁기념행사위원회 주최로 열린 5·18 전야제 행사에서 우원식 국회의장이 발언을 하고 있다. 2026.05.17 bless4ya@newspim.com

특히 우원식 국회의장이 무대에 오를 순서가 되자 군중 사이에서 박수 갈채가 쏟아졌다.

우 의장은 "5·18 정신을 헌법에 새겨 놓겠다는 약속을 지키지 못하고 광주에 왔다"며 "광주의 기대를 지키지 못해서 진심으로 죄송하다"고 고개를 숙였다.

이어 "(국민의힘 반대 당론으로) 이번에 기회는 잃었지만 우리의 다짐은 여전히 확고하다"며 "헌법 전문 수록을 반드시 성사시키겠다"고 약속했다.

그러면서 "금남로 이곳에는 국가 폭력에 맞서 민주주의를 지켜온 국민의 용기가 새겨져 있다"며 "광주가 지켜낸 민주주의를 국민의 삶 속에 더욱 단단히 채우겠다"고 강조했다.

bless4ya@newspim.com