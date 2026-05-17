조현 외교부 장관, 이란에 나무호 피격 관련 입장 요구

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한-이란 외교장관 통화...韓 요청으로 이뤄져

나무호 조사 설명하며 '사실 관계' 입장 요구

아라그치 장관, 중동 정세 관련 이란 입장 설명

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 17일 호르무즈 해협에서 발생한 한국 화물선 HMM 나무호 피격 사건과 관련, 이란 측에 사실 관계에 대한 입장을 요구했다.

조 장관은 이날 오후 세예드 압바스 아라그치 이란 외교장관과 전화 통화에서 나무호 피격 사건에 대한 정부의 조사가 진행 중임을 설명하면서 이같이 요구했다고 외교부가 밝혔다.

조현 외교부 장관 [사진=외교부]

양국 외교장관 통화는 지난 2월 미국과 이란의 전쟁이 시작된 이후 4번째다. 이날 통화는 한국 측의 요청으로 이뤄진 것으로 알려졌다.

아라그치 장관이 조 장관의 요구에 어떤 답을 했는지는 즉각 알려지지 않았지만, 이란의 공격 사실을 인정하는 언급을 하지는 않은 것으로 보인다.

외교부는 "아라그치 장관이 현재 중동 정세 관련 이란의 입장을 설명했다"면서 "또 호르무즈 해협 내 안전한 통항이 회복돼야 한다는 데 공감을 표명하면서 해협 내 대치 상황이 조속히 종료돼야 한다고 밝혔다"고 전했다.

양국 장관은 또 호르무즈 해협 내 한국 선박, 선원의 안전을 위해 계속 소통해 나가기로 했다.

정부는 나무호 공격 주체가 이란일 가능성에 무게를 두고 있다. 앞서 정부 고위당국자는 지난 14일 "이란 이외의 다른 주체에 의한 공격 가능성은 상식적으로 크지 않다"고 밝힌 바 있다.

정부는 나무호 선체에서 발견된 비행체의 엔진 잔해 등을 수거해 국내로 가져왔으며, 현재 전문기관에서 정밀 분석 중이다.

opento@newspim.com