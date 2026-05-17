'포항시장 도전' 박희정 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장되겠다"

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이재명 정부와 직통 채널 강조..."예산 가져오는 책임 시장"

17일 개소식...고 허대만의 '변화의 꿈' 계승 골목경제 회복 약속

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '보수 텃밭' 경북권에서 민주당 기치를 들고 포항시장에 도전한 박희정 후보가 17일 선거사무소 개소식을 열고 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장이 되겠다"며 본격적인 본선 레이스에 돌입했다.

이날 개소식에는 오중기 민주당 경북도지사 후보를 비롯하여 박기환 전 포항시장, 박태식 전 포항시의장, 유성찬 전 한국환경공단 감사, 김병구 더불어민주당 경북도당 노인위원장, 고한중 포항시해병대전우회장 등 주요 내빈과 민주당 시·도의원 출마자, 시민 500여 명 등이 참석해 박 후보의 장도에 힘을 실었다.

'보수텃밭' 경북권에서 민주당 기치를 들고 포항시장에 도전한 박희정 후보가 17일 선거사무소 개소식을 열고 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장되겠다"며 지지를 호소하고 있다.[사진=박희정 후보 사무소] 2026.05.17 nulcheon@newspim.com

또 국회 서영교 법제사법위원장, 민병덕 국회의원, 임미애 경북도당 위원장, 김부겸 대구시장 후보, 김두관 전 행정안전부 장관 등이 영상으로 축하 메시지를 전하며 보수의 텃밭인 포항에서의 필승을 기원했다.

오중기 경북도지사 후보는 "박희정 후보는 포항의 변화를 이끌 준비된 적임자"라며 "경북과 포항이 함께 승리해 이재명 대통령, 김부겸 대구시장 후보와 함께 지역의 새로운 미래를 열어가자"고 강조했다. 이어 박태식 전 포항시의회 의장은 축사를 통해 박 후보의 강력한 추진력과 의정 경험을 높이 평가했다. 박기환 전 포항시장은 "포항 보수 정치의 변화가 필요하다"고 역설했다.

박희정 후보는 "오늘 문을 연 선거사무소는 포항의 위기 앞에서 시민의 삶을 다시 세우겠다는 약속의 자리"라고 강조했다.

'보수텃밭' 경북권에서 민주당 기치를 들고 포항시장에 도전한 박희정 후보가 17일 선거사무소 개소식을 열고 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장되겠다"며 지지를 호소하고 있다.[사진=박희정 후보 사무소] 2026.05.17 nulcheon@newspim.com

박 후보는 "철강이 흔들리면 일자리가 흔들리고 골목 경제가 흔들리는 위기 상황"이라며 "이 위기를 기회로 만들 힘 있는 시장이 되어 포항 경제를 확 바꾸겠다"고 역설했다.

이어 3선 시의원 경험을 언급하며 결과를 만드는 실력을 내세웠다.

박 후보는 "포항시의원 12년간 말 대신 조례와 예산으로 해결해왔다"며 "고용위기선제대응 지역 지정을 이끌어내 정부의 빠른 결정을 유도했다"고 밝혔다.

또 "해송어촌계의 어려움을 정부와 여당에 알려 결국 국무회의에서 다뤄졌다. 이재명 정부와 어떻게 일하는지 직접 보여드린 것"이라며 중앙정부와 직통으로 연결되는 여당 시장의 필요성을 거듭 피력했다.

박 후보는 특히 "단순히 부탁만 하는 시장이 아니라 국정과제를 함께 설계하고 예산을 가져오며 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 약속했다.

그러면서 박희정 후보는 고(故) 허대만 위원장의 이름을 언급하고 "그가 보여준 변화의 꿈을 이번에는 반드시 완성해야 한다"며 "철강과 일자리를 지키고 원도심과 골목 경제가 다시 숨 쉬는 포항을 바로 세우겠다"고 필승 의지를 다졌다.

nulcheon@newspim.com