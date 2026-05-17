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'포항시장 도전' 박희정 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장되겠다"

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  • 박희정 후보가 17일 포항시장 도전 선거사무소 개소식을 열고 본선 레이스에 돌입했다.
  • 개소식에는 민주당 지도부·전직 포항시장 등 다수가 참석해 보수 텃밭 포항에서의 필승을 다짐했다.
  • 박 후보는 철강·일자리 위기 극복과 예산 확보를 약속하며 힘 있는 여당 시장으로 포항 변화를 이끌겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이재명 정부와 직통 채널 강조..."예산 가져오는 책임 시장"
17일 개소식...고 허대만의 '변화의 꿈' 계승 골목경제 회복 약속

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '보수 텃밭' 경북권에서 민주당 기치를 들고 포항시장에 도전한 박희정 후보가 17일 선거사무소 개소식을 열고 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장이 되겠다"며 본격적인 본선 레이스에 돌입했다.

이날 개소식에는 오중기 민주당 경북도지사 후보를 비롯하여 박기환 전 포항시장, 박태식 전 포항시의장, 유성찬 전 한국환경공단 감사, 김병구 더불어민주당 경북도당 노인위원장, 고한중 포항시해병대전우회장 등 주요 내빈과 민주당 시·도의원 출마자, 시민 500여 명 등이 참석해 박 후보의 장도에 힘을 실었다.

'보수텃밭' 경북권에서 민주당 기치를 들고 포항시장에 도전한 박희정 후보가 17일 선거사무소 개소식을 열고 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장되겠다"며 지지를 호소하고 있다.[사진=박희정 후보 사무소] 2026.05.17 nulcheon@newspim.com

또 국회 서영교 법제사법위원장, 민병덕 국회의원, 임미애 경북도당 위원장, 김부겸 대구시장 후보, 김두관 전 행정안전부 장관 등이 영상으로 축하 메시지를 전하며 보수의 텃밭인 포항에서의 필승을 기원했다.

오중기 경북도지사 후보는 "박희정 후보는 포항의 변화를 이끌 준비된 적임자"라며 "경북과 포항이 함께 승리해 이재명 대통령, 김부겸 대구시장 후보와 함께 지역의 새로운 미래를 열어가자"고 강조했다. 이어 박태식 전 포항시의회 의장은 축사를 통해 박 후보의 강력한 추진력과 의정 경험을 높이 평가했다. 박기환 전 포항시장은 "포항 보수 정치의 변화가 필요하다"고 역설했다.

박희정 후보는 "오늘 문을 연 선거사무소는 포항의 위기 앞에서 시민의 삶을 다시 세우겠다는 약속의 자리"라고 강조했다.

 

'보수텃밭' 경북권에서 민주당 기치를 들고 포항시장에 도전한 박희정 후보가 17일 선거사무소 개소식을 열고 "포항 위기 구할 힘 있는 여당 시장되겠다"며 지지를 호소하고 있다.[사진=박희정 후보 사무소] 2026.05.17 nulcheon@newspim.com

박 후보는 "철강이 흔들리면 일자리가 흔들리고 골목 경제가 흔들리는 위기 상황"이라며 "이 위기를 기회로 만들 힘 있는 시장이 되어 포항 경제를 확 바꾸겠다"고 역설했다.

이어 3선 시의원 경험을 언급하며 결과를 만드는 실력을 내세웠다.

박 후보는 "포항시의원 12년간 말 대신 조례와 예산으로 해결해왔다"며 "고용위기선제대응 지역 지정을 이끌어내 정부의 빠른 결정을 유도했다"고 밝혔다.

또 "해송어촌계의 어려움을 정부와 여당에 알려 결국 국무회의에서 다뤄졌다. 이재명 정부와 어떻게 일하는지 직접 보여드린 것"이라며 중앙정부와 직통으로 연결되는 여당 시장의 필요성을 거듭 피력했다.

박 후보는 특히 "단순히 부탁만 하는 시장이 아니라 국정과제를 함께 설계하고 예산을 가져오며 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 약속했다.

그러면서 박희정 후보는 고(故) 허대만 위원장의 이름을 언급하고 "그가 보여준 변화의 꿈을 이번에는 반드시 완성해야 한다"며 "철강과 일자리를 지키고 원도심과 골목 경제가 다시 숨 쉬는 포항을 바로 세우겠다"고 필승 의지를 다졌다.

nulcheon@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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