용인시 한 교차로서 차량 화재…운전자 숨진 채 발견

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시에서 17일 새벽 교차로 차량 화재로 운전자가 숨진 채 발견됐다
- 소방당국은 새벽 2시 14분 신고 접수 후 인력 60명과 장비 20대를 투입해 2시 28분경 화재를 완전히 진화했다
- 경찰과 소방은 차량이 구조물과 충돌 후 불이 난 것으로 보고 숨진 운전자의 신원 확인과 사고 경위를 조사 중이다
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 용인특례시 처인구 남사읍의 한 교차로에서 17일 새벽 차량 화재가 발생해 운전자가 숨진 채 발견됐다. 사고는 이날 오전 2시 14분경 전궁리 로터리에서 일어났다.
소방당국에 따르면 교통사고 직후 인근 운전자로부터 "차량에 불이 붙었다"는 신고가 접수됐다. 소방당국은 60명의 인력과 20대의 장비를 긴급 투입해 화재 진압 작업을 진행했다.
현장에 도착했을 시 화재는 차량 전체로 번진 상태였으며 2시 25분경에 큰 불길을 잡았고 2시 28분경에 완전히 진화했다.
화재 진압 후 차량 내부에서는 남성 운전자가 숨진 상태로 발견됐다. 구급대와 의료진은 상황을 고려해 심폐소생술(CPR)을 유보했으며 사건은 경찰에 인계됐다.
경찰과 소방당국은 사고 차량이 로터리 인근의 구조물과 충돌한 뒤 화재가 발생한 것으로 추정하고 있으며 숨진 운전자의 신원을 확인하기 위한 조사가 진행되고 있다.
beignn@newspim.com