용인시 한 교차로서 차량 화재…운전자 숨진 채 발견

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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 용인특례시 처인구 남사읍의 한 교차로에서 17일 새벽 차량 화재가 발생해 운전자가 숨진 채 발견됐다. 사고는 이날 오전 2시 14분경 전궁리 로터리에서 일어났다.

용인특례시 처인구 남사읍의 한 교차로에서 17일 새벽 차량 화재가 발생해 운전자가 숨진 채 발견됐다. [사진= 경기도소방재난본부]

소방당국에 따르면 교통사고 직후 인근 운전자로부터 "차량에 불이 붙었다"는 신고가 접수됐다. 소방당국은 60명의 인력과 20대의 장비를 긴급 투입해 화재 진압 작업을 진행했다.

현장에 도착했을 시 화재는 차량 전체로 번진 상태였으며 2시 25분경에 큰 불길을 잡았고 2시 28분경에 완전히 진화했다.

화재 진압 후 차량 내부에서는 남성 운전자가 숨진 상태로 발견됐다. 구급대와 의료진은 상황을 고려해 심폐소생술(CPR)을 유보했으며 사건은 경찰에 인계됐다.

경찰과 소방당국은 사고 차량이 로터리 인근의 구조물과 충돌한 뒤 화재가 발생한 것으로 추정하고 있으며 숨진 운전자의 신원을 확인하기 위한 조사가 진행되고 있다.

beignn@newspim.com