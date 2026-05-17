[6·3 재보선] 충남 찾은 장동혁 "거대여당 맞설 백제 장수 필요"…윤용근 지원사격

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공주·부여·청양 선거사무소 개소식 참석…정진석 결단에 경의

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 당대표 겸 상임선거대책위원장은 17일 "국회에서 거대 여당인 민주당과 무도한 이재명 정권에 맞서 싸울 제대로 된 투사이자 '백제의 장수'가 필요하다"며 윤용근 후보에 대한 지지를 호소했다.

장 위원장은 이날 오후 충남 부여에서 열린 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 "지금 윤용근을 불러낸 것은 대한민국과 대한민국의 미래"라며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

장 위원장은 해당 지역구가 갖는 상징성을 부각하며 충청권 표심 결집에 주력했다.

그는 "이곳은 백제의 심장이자 고도, 왕도인 부여·공주와 충청의 정기가 흐르는 청양을 아우르는 지역"이라며 "백제의 심장에서 대한민국을 지켜내지 못한다면 대한민국의 미래는 없다"고 강조했다.

이어 "이곳을 오랫동안 지켜오신 정진석 전 대통령 비서실장께서 당과 보수의 승리를 위해 큰 결단을 내려주셨다"며 "그 결단이 반드시 승리로 이어질 것으로 믿으며, 백제의 심장에서 대한민국이 다시 일어설 수 있도록 힘을 모아달라"고 당부했다.

allpass@newspim.com