국민의힘 유정복·양향자 후보 "여당 박찬대 후보, 대장동 옹호 망언"

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17일 기자회견…"공소 취소 사전 작업" 주장

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장 후보와 양향자 경기도지사 후보는 17일 여당 상대 후보들의 '대장동 사업 옹호' 발언을 비판하며 철회를 촉구했다.

앞서 더불어민주당의 박찬대 인천시장 후보는 대장동식 개발이 창의적이라며 인천 개발에 이를 적용하겠다고 밝혀 논란이 되고 있다.

국민의힘 유정복 인천시장(오른쪽) 양영자 경기도지사 후보 기자회견 [사진=국민의힘 유정복 인천시장 선거 캠프]

유 후보는 이날 국민의힘 중앙당사에서 양 후보와 함께 기자회견을 열고 "민주당 박찬대 인천시장 후보가 대장동 개발 방식을 '창의적인 아이디어'라 칭송하고 이를 인천 개발에 적용하겠다고 밝혔다"며 "이런 망언이 있을 수 있느냐"고 비판했다.

그는 "대장동은 특정 민간업자들이 수천억을 챙기고 관련자들에 대한 1심 유죄 판결과 항소심 재판이 이어지고 있는 현재진행형 사건이다"면서 "그런 사건을 '창의적 아이디어'라 부르는 것은 피해를 호소해 온 성남 시민들에 대한 심각한 모욕"이라고 지적했다.

유 후보는 "대통령 맹종병이 민주당에서 창궐하고 있는 것"이라며 "대통령에게 잘 보이기 위해서라면 범죄도 치적으로 둔갑시키는 사람들, 정말 나쁜 정치인들"이라고 목소리를 높였다.

유 후보는 "인천을 대장동으로 만들겠다는 망언을 철회하고 시민들에게 공개 사과하라"며 "그렇지 않다면 인천시민이 반드시 심판할 것"이라고 했다.

양 후보도 "추미애 후보가 '대장동의 본질을 파악하고 박수를 쳐드렸다'고 말했다"며 "희대의 범죄였던 대장동 사건을 옹호하며 유권자를 현혹하고 대통령에게 충성 경쟁을 하고 있다"고 비판했다.

그는 "이들은 이번 선거에서 대통령의 후광으로 이기겠다라는 생각밖에 없다"며 "만천하 드러난 범죄를 치적으로 둔갑시키고 대통령의 공소 취소를 위한 사전 정지 작업을 대놓고 하고 있다"고 직격했다.

이날 기자회견에는 양영수 대장동 범죄수익 환수를 위한 성남시민운동본부 상임대표도 함께 했다.

양 상임대표는 "대장동은 단군 이래 최대의 개발 비리인데 뻔뻔하게도 대장동 개발이 본보기이고 창의적 모델이라고 둔갑시키려는 의도는 기네스북감 창의적 비리"라고 했다.

그러면서 "도둑맞은 성남 시민의 돈과 자존심을 되찾기 위한 시민 소송단을 이끌고 있는데 박찬대 추미애 후보의 행동과 말 때문에 참담한 심정"이라고 말했다.

hjk01@newspim.com