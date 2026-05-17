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2026.05.18 (월)
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'울진군수 도전' 황이주 "군민의 피끓는 명령, 울진을 살리겠다"

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  • 무소속 황이주 후보가 17일 필승캠프 개소식을 열고 손병복 후보의 군정 실정을 비판하며 필승 의지를 다졌다.
  • 전찬걸 전 군수와 김창수 전 국장이 수소산단 좌초·스카이레일 비리·농어촌 기본소득 논란 등을 거론하며 황 후보 지지를 호소했다.
  • 황 후보는 수소산단 해법·에너지 연금·군정 3대 혁신 공약을 제시하고 공개토론을 제안하는 한편 청년·원전 상생 일자리 협약을 맺었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

17일 '필승캠프' 개소식...7개 시민사회단체, '울진상생후보'로 추대

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 무소속 황이주 후보가 '필승선거캠프' 개소식을 열고 상대 후보인 손병복 국민의힘 후보의 4년간 실정을 강하게 비판하며 필승의지를 결의하고 본격적인 표심 다지기에 들어갔다.

17일 오전 울진읍에 위치한 황이주 후보의 선거사무소에서 열린 '황이주 필승캠프' 개소식에는 지역 원로와 중장년, 청년층 등 지지자 2000여 명이 선거사무소와 광장, 인도를 가득 메워 황 후보의 필승가도에 힘을 실었다.

 

'6.3지방선거' 경북 울진군수에 도전한 무소속 황이주 후보가 17일 '필승캠프' 개소식을 열고 지지자들과 필승의지를 결의하며 본격적인 표심다지기에 들어갔다.[사진=황이주 후보 필승캠프] 2026.05.17 nulcheon@newspim.com

특히 황이주 후보와 지지 연대를 통해 지지층 외연 확대와 결속에 힘을 보태 온 전찬걸 전 울진군수와 김창수 전 울진군자치행정국장이 참석해 연대사를 하며 '울진발전 원팀'을 표방해 두터운 지지층의 결속을 과시했다.

연대사에 나선 전찬걸 전 울진군수는 "4년 내내 자랑하던 수소 산업단지가 가장 기초적인 수도법의 상수원 보호구역 규정조차 위반해 좌초 위기에 처했다"고 손병복 후보의 실정을 강하게 비판했다.

'6.3지방선거' 경북 울진군수에 도전한 무소속 황이주 후보가 17일 '필승캠프' 개소식을 열고 지지자들과 필승의지를 결의하며 본격적인 표심다지기에 들어갔다.[사진=황이주 후보 필승캠프] 2026.05.17 nulcheon@newspim.com

전 전 군수는 또 최근 구속 사태와 법적 분쟁으로 얼룩진 죽변해양스카이레일 운영 양상을 언급하고 "군민의 자산이어야 할 스카이레일이 금품 수수 비리와 특정 세력의 사적 이용 의혹으로 얼룩졌다"고 개탄했다.

그러면서 전 전 군수는 "타지에서 호의호식하다가 선거 때만 되면 내려오는 철새 정치인은 이제 끝내야 한다"고 목소리를 높이고 "평생 울진에서 군민과 함께 살다 죽을 '진짜 울진 사람, 준비된 인재'를 압도적으로 지지해 달라"며 황이주 후보 지지를 호소했다.

김창수 전 국장은 '농어촌 기본소득 사업' 관련 손 후보의 모호성을 강하게 비판했다.

김 전 국장은 "'황이주의 에너지 연금을 주면 노인 일자리가 사라진다'는 현 군정 측의 주장은 표심을 왜곡하려는 치졸한 공포 마케팅이자 명백한 거짓말"이라고 규정했다.

김 전 국장은 "손 군수의 업무가 정지되자마자 울진군 공무원들이 정부의 기본소득 추가 공모에 전격 신청했다"며 "이는 군수의 고집과 오판을 일선 공직 사회가 행동으로 바로잡은 유례없는 일로, 내부 직원들조차 기본소득의 정당성을 인정한 증거"라고 주장했다.

'6.3지방선거' 경북 울진군수에 도전한 무소속 황이주 후보가 17일 '필승캠프' 개소식을 열고 지지자들과 필승의지를 결의하며 본격적인 표심다지기에 들어갔다.[사진=황이주 후보 필승캠프]2026.05.17 nulcheon@newspim.com

황이주 후보는 출정사에 앞서 최근 불거진 '울진 원자력 수소 국가산단' 논란과 관련해 국가산단의 차질 없는 추진을 위한 해법을 담은 성명서를 발표하고 손병복 후보에게 공개토론회를 제안했다.

황 후보는 "수소산단의 성공은 울진 미래의 필수 과제이며 황이주는 이를 적극 지지한다"고 밝히고 "▲ 1년 전 이미 사실을 알고도 숨긴 이유 ▲ 78억 원 혈세가 들어간 용역보고서 전면 공개 ▲ 천문학적인 손실금과 추가 사업비에 대한 대책을 제시할 것"을 손병복 후보에게 요구했다.

또 황 후보는 "무능의 책임을 열심히 일하는 공무원들에게 전가하지 말고 엄중한 정치적 책임을 지라"고 손 후보를 압박하고 손 후보에게 '1:1 공개토론회'를 전격 제안했다.

그러면서 황 후보는 "(자신은) 이미 자체 네트워크를 동원해 대안 수립 연구팀을 가동 중"이라고 밝히고 "조만간 사태 해결 방법을 직접 발표하겠다"며 신뢰감을 더했다.

이어 황 후보는 출정사를 통해 "후원회 계좌 공지 이틀 만에 법정 한도액 전액이 마감되는 기적이 일어났다"고 강조하고 "이 소중한 돈은 오만한 현 군정을 향한 민심의 경고장이자 울진을 살려내라는 군민의 피 끓는 명령"이라며 군민들의 지지에 감사를 표했다.

황 후보는 ▲ 민원 혁신 ▲ 소통 혁신 ▲ 공정 혁신을 3대 군정 기조로 제시하고 "군민에게 더 가까이 다가가는 군수로 자리매김할 것"을 약속했다.

황 후보는 특히 자신이 대표 공약으로 내놓은 '울진 행복 에너지 연금' 관련 "원전 유치라는 거대한 희생의 대가를 군민에게 당당히 직접 돌려드리겠다"며 "군민 1인당 매월 10만 원(연간 120만 원)을 울진사랑카드로 지급해 지역 소상공인과 골목상권에 매월 46억 원의 구매력을 더하겠다"고 강조했다.

황이주 후보는 이날 개소식에서 함께 열린 '울진 군민 상생 후보 추대식'에서 전찬걸 전 군수 지지자 모임, 김창수 전 국장 지지자 모임, 군정 감시단 등 총 7개 지역 단체로부터 '울진 군민 상생 후보'로 추대됐다.

한편 황 후보는 이날 개소식 후 청년 모임인 '청청회(대표 손승원)'와 청년 일자리, 창업지원 및 주거 안정 지원 업무 협약식을, 원전 관련 업체 및 근로자 대표와 원전 경제상생이행지원센터 설치 및 운영에 관한 업무 협약을 갖는 등 청년 유입과 일자리 창출을 위한 정책 실천 행보를 이어갔다.   

nulcheon@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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