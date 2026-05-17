전재수 '해양수도 완성 선대위' 18일 출범…"부산 경제 회복의 전환점"

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동북아 해양물류 중심지 구상

부산 경제 회복과 일자리 창출

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 캠프가 해양수도 완성을 목표로 한 선거대책위원회를 출범시키고 관련 비전을 핵심 공약으로 제시한다.

전 후보 캠프는 "18일 오후 1시30분 부산 서면 선거사무소에서 '해양수도완성 선거대책위원회' 출범식을 개최한다"고 17일 밝혔다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보[사진=전재수 후보 선거 캠프] 2026.05.16

이번 선대위는 부산을 동북아 해양물류 중심지이자 해양 신산업 거점으로 육성하는 구상을 공식화하는 조직이다. '글로벌 해양수도 부산'과 '지속 가능한 해양수도'를 비전으로 내세웠다.

주요 과제로는 해양수산부 이전, 해사전문법원 설립, 동남권투자공사 설립, 해운 대기업 유치 등이 포함됐다. 부산항 경쟁력 강화와 해양 신산업 육성, 일자리 창출, 북항과 원도심 연계 발전 전략도 함께 추진한다는 계획이다.

상임선대위원장에는 해양·항만·노동·경제 분야 인사 8명이 참여한다.

김두영 전국해상선원노동조합연맹 위원장, 김태만 전 국립해양박물관장, 남기찬 전 부산항만공사 사장, 권기철 부산지역경제연구소장, 도덕희 전 한국해양대 총장, 박병근 부산항운노조 위원장, 전정근 HMM해상연합노동조합 위원장 등이 이름을 올렸다. 공동선대위원장에는 지역 각계 인사 24명이 참여한다.

캠프는 선대위 출범을 계기로 해양 관련 정책을 구체화하고 조직적 추진력을 강화할 방침이다. 해양 행정과 항만 운영, 교육, 노동, 지역경제 분야 전문가를 중심으로 정책 설계를 추진한다.

시민 참여형 선거운동도 병행한다. 정책 논의 과정에 시민 의견을 반영해 공약 완성도를 높이겠다는 구상이다.

최근 HMM 본사의 부산 이전 결정도 주요 변수로 언급됐다. HMM은 지난 8일 임시주주총회에서 본점 소재지를 부산으로 변경하는 정관 개정안을 의결했다.

전 후보는 "해양 행정과 사법, 금융, 기업 기능을 부산에 집적해 해양수도로 완성하겠다"며 "해운·금융·기술·인재가 결합된 해양경제 구조를 구축하겠다"고 밝혔다. 이어 "부산 경제 회복과 일자리 창출을 위한 전환점으로 삼겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com