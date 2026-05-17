정청래 "李 대통령·전북 합심해 새만금 개발…민주당 후보가 적임자"

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김제 보궐선거 개소식 참석…"이원택·박지원·김의겸 등 전문성 갖춘 후보 지원해달라"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 17일 "역대 정부에서 방치해 온 새만금 개발을 위해 일 잘하는 이재명 대통령과 전북이 합심해야 한다"며 민주당 소속 지역 후보들에 대한 지지를 호소했다.

정 대표는 이날 오후 전북 김제에서 열린 박지원 군산·김제·부안을 국회의원 보궐선거 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 "전북에 다시없는 발전의 기회가 왔다"며 이같이 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

정 대표는 새만금 개발과 지역 현안의 효율적인 해결을 위해 중앙정부와 지방자치단체, 입법부가 유기적으로 맞물려야 한다는 점을 역설했다.

그는 "대통령도 민주당, 도지사도 민주당, 국회의원과 광역·기초의원까지 모두 민주당이 돼야 톱니바퀴가 돌아가듯 지역 발전이 잘 이뤄지지 않겠나"라며 "이원택 전북지사 후보를 비롯해 박지원·김의겸 재보선 후보, 김재준 군산시장 후보 등 민주당 주자들이 앞장서야 한다"고 강조했다.

이어 주민들을 향해 "'전북은 민주당이 돼야 한다'고 혼자만 생각하지 마시고, 주변 이웃들에게도 적극적으로 이야기해달라"고 당부했다.

정 대표는 박지원 후보에 대해 "수능 전국 수석 출신으로 사회 구석구석의 여러 문제를 잘 파악하고 있으며, 절제와 조율 능력이 탁월하다"며 "김제·부안·군산의 지역 사정과 현안에 밝아 공천 과정에서도 반대하는 이가 없을 정도로 검증된 인재"라고 소개했다.

또한 함께 출마한 김의겸 후보를 두고는 "새만금개발청장을 지낸 새만금 개발의 최고 전문가"라며 "전북 발전을 위해 이원택, 박지원 등과 함께 원하는 것은 무엇이든 전폭적으로 지원하겠다"고 약속했다.

allpass@newspim.com