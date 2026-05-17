삽시도 해상서 어선 암초에 걸려 좌초…선원 7명 전원 구조

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령 삽시도 인근 해상에서 어선이 암초에 좌초되는 사고가 발생해 해경이 승선원 전원을 구조하고 해양오염 방제 작업에 나섰다.

보령해양경찰서에 따르면 17일 오전 5시 28분쯤 보령시 삽시도 인근 해상에서 32톤급 근해안강망 어선 A호가 암초에 걸려 좌초됐다는 신고가 접수됐다.

17일 오전 5시 28분쯤 충남 보령 삽시도 인근 해상에서 어선이 암초에 좌초됐다. [사진=보령해경] 2026.05.17 gyun507@newspim.com

신고를 받은 해경은 즉시 구조세력을 현장에 급파했다. 당시 사고 해역은 수심이 낮은 암초 지대로 선체 전체가 수면 위로 드러난 상태였던 것으로 파악됐다.

해경은 우선 승선원들의 안전 상태를 확인한 뒤 선원 7명을 암초 지역으로 하선 조치했으며 오전 6시 36분쯤 모두 삽시도 육상으로 안전하게 이동시켰다. 선원들은 모두 건강에 이상이 없는 것으로 확인됐다.

사고 선박은 우현 방향으로 일부 기울어진 상태였으나 침몰 위험은 없는 것으로 조사됐다. 다만 선저 아래 약 50cm 규모의 파공이 발생하면서 주변 해상 약 200m 범위에 유막이 형성돼 해경이 긴급 방제 작업을 벌였다.

해경은 방제세력을 투입해 해상 오염 확산 차단 작업을 진행 중이며 유막 제거 작업은 긴급 방제가 완료될 때까지 이어질 예정이다.

보령해경 관계자는 "항해 시 주변 경계를 철저히 해 암초 등 해상 장애물에 각별히 주의해야 한다"며 "정확한 사고 경위를 조사하고 있다"고 밝혔다.

한편 A호는 고조 시간대에 맞춰 예인선을 이용해 대천항으로 이동할 예정이다.

gyun507@newspim.com