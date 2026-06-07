김정은 "미사일 생산량 2.5배 확대…대단히 중요한 과업"

6일 군수 기업소 찾아 무기 생산 실태 파악

"수요 대폭 늘어나는 미사일 정량 충족"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 탄도·순항미사일의 생산 능력을 앞으로 5년 내에 기존의 2.5배로 확대할 것을 지시했다.

노동당 기관지 노동신문은 7일 김 위원장이 전날 중요 군수 기업소를 찾아 2026년 상반기 중요 무기 생산 실태를 파악하며 이와 같은 지시를 내렸다고 보도했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 17일 전군 사단·여단장 회의를 소집하고 휴전선 일대의 전비태세 강화와 고도의 격동상태 유지를 촉구했다. 사진은 김정은이 회의 참가자와 집무실인 평양 노동당 본부청사 앞에서 기념촬영을 하는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.05.18

김 위원장은 미사일 총국의 생산 능력 확대 전망 계획 보고를 받은 자리에서 "수요가 대폭 늘어나게 되는 미사일 정량을 충족할 수 있도록 현존 생산 능력을 5개년 계획 기간 내에 연차별로 상승시켜 2.5배로 확대하는 문제는 대단히 중요한 의미를 가지는 중핵적인 과업"이라고 말했다.

김 위원장은 생산 능력 확대 안건을 곧 열릴 당 중앙위원회 9기 2차 전원회의 안건으로 심의하라고 지시하는 한편, 군수 기업소가 상반기 중요 무기 생산 계획을 기한 전에 완수하고, 하반기 생산 준비 사업에 박차를 가하고 있는 데 대해 높이 평가했다.

김 위원장은 "기업소에서 품질 관리 규정과 질서를 엄격히 세우고 제품 검수 공정의 요구를 철저히 준수하여 제품의 질을 더욱 높여야 한다"고도 당부했다. 노동신문은 이에 대해 김 위원장이 "기업소의 생산·관리 문제에 대한 일련의 '중요 지시'를 내렸다"고 보도했다.

노동신문은 이날 김 위원장이 '북한판 이스칸데르'로 불리는 'KN-23'(화성포-11가) 미사일로 추정되는 동체가 대규모로 보관된 시설을 둘러보는 모습의 사진을 실었다.

pcjay@newspim.com