김정은 "미사일 생산량 2.5배 확대…대단히 중요한 과업"

AI 핵심 요약beta
- 김정은이 6일 군수 기업소를 시찰해 향후 5년 내 미사일 생산능력을 2.5배 확대하라고 지시했다.
- 김정은은 생산능력 확대안을 당 중앙위 전원회의 안건으로 상정하라며 상반기 무기 생산 목표 조기 달성을 평가했다.
- 김정은은 품질 관리와 검수 공정을 강화해 제품의 질을 높이라 지시했으며 KN-23 동체 보관 시설을 둘러봤다.
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"수요 대폭 늘어나는 미사일 정량 충족"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 탄도·순항미사일의 생산 능력을 앞으로 5년 내에 기존의 2.5배로 확대할 것을 지시했다.
노동당 기관지 노동신문은 7일 김 위원장이 전날 중요 군수 기업소를 찾아 2026년 상반기 중요 무기 생산 실태를 파악하며 이와 같은 지시를 내렸다고 보도했다.
김 위원장은 미사일 총국의 생산 능력 확대 전망 계획 보고를 받은 자리에서 "수요가 대폭 늘어나게 되는 미사일 정량을 충족할 수 있도록 현존 생산 능력을 5개년 계획 기간 내에 연차별로 상승시켜 2.5배로 확대하는 문제는 대단히 중요한 의미를 가지는 중핵적인 과업"이라고 말했다.
김 위원장은 생산 능력 확대 안건을 곧 열릴 당 중앙위원회 9기 2차 전원회의 안건으로 심의하라고 지시하는 한편, 군수 기업소가 상반기 중요 무기 생산 계획을 기한 전에 완수하고, 하반기 생산 준비 사업에 박차를 가하고 있는 데 대해 높이 평가했다.
김 위원장은 "기업소에서 품질 관리 규정과 질서를 엄격히 세우고 제품 검수 공정의 요구를 철저히 준수하여 제품의 질을 더욱 높여야 한다"고도 당부했다. 노동신문은 이에 대해 김 위원장이 "기업소의 생산·관리 문제에 대한 일련의 '중요 지시'를 내렸다"고 보도했다.
노동신문은 이날 김 위원장이 '북한판 이스칸데르'로 불리는 'KN-23'(화성포-11가) 미사일로 추정되는 동체가 대규모로 보관된 시설을 둘러보는 모습의 사진을 실었다.
pcjay@newspim.com