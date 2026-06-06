한수원, 체코 원전 역외보조금 심사 무사 통과…사업 추진 속도 낸다

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EC, 체코 원전사업 역외보조금심층조사 미개시 결정

한수원 "체코 발주사와 협력해 사업 수행에 집중"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 체코 두코바니 신규 원전사업과 관련한 유럽연합(EU) 역외보조금 규제 심층조사를 면하게 됐다.

한수원은 지난 5일 유럽집행위원회(EC)로부터 체코 원전사업과 관련한 역외보조금규정(FSR) 심층조사를 개시하지 않겠다는 공식 통보를 받았다고 6일 밝혔다.

EU 역외보조금규정은 EU 역외 국가가 기업에 제공한 재정적 기여가 역내 시장 경쟁을 왜곡하는지 심사하는 제도다.

EC는 체코 신규 원전사업과 관련해 한수원과 팀코리아를 대상으로 지난 2월부터 직권 예비검토를 진행해 왔다.

한수원과 팀코리아는 EC 요청에 따라 관련 자료를 제출하고 사업 구조 등을 설명하는 등 예비검토 절차에 협조했다.

이후 EC는 예비검토를 완료하고 심층조사를 개시하지 않기로 결정했다고 한수원에 최종 통보했다.

한수원은 이번 결정으로 역외보조금 규정과 관련한 검토 절차가 마무리된 만큼 체코 발주사와 협력을 강화해 두코바니 원전사업 수행에 집중할 계획이다.

한수원 관계자는 "체코 발주사와 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하는 데 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

체코 두코바니 원전 모습 [사진=한국수력원자력]

gkdud9387@newspim.com