내주 부임 앞둔 스틸 美대사, 첫 공개 행사서 "한미동맹 강화 최우선 과제"

AI 핵심 요약beta
- 미셸 스틸 대사가 23일 한미 조선협력센터 개소식에서 재임 기간 한미동맹 강화를 최우선 과제로 삼겠다고 밝혔다
- 스틸 대사는 조선 협력이 동맹의 새로운 영역으로 확장됐으며 양국 산업전략 정렬로 파트너십 성과를 보여주는 사례라고 평가했다
- 그는 한국 기업의 대미 투자 확대가 공정하고 회복력 있는 무역관계 구상의 일환이라며 다음주 한국으로 출발해 이달 말께 부임할 것이라고 말했다
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[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 내주 한국 부임을 앞둔 미셸 스틸 신임 주한 미국대사가 첫 공개 행사에서 "재임 기간 한미 동맹 강화가 최우선 과제가 될 것"이라고 밝혔다.
스틸 대사는 23일(현지시간) 워싱턴DC 메이플라워호텔에서 열린 '한미 조선협력센터(Korea-US Shipbuilding Partnership Center)' 개소식에 참석해 "대사 인준 이후 첫 공개 발언을 이 자리에서 하게 돼 뜻깊다"며 "한미동맹은 오랜 기간 공유된 가치와 희생을 바탕으로 이어져 왔다"고 말했다.
그는 이날 행사가 "양국 조선업 협력이 동맹의 새로운 영역으로 확장되고 있음을 보여주는 증거"라며 "이번 센터는 양국이 공동의 목표를 위해 산업전략을 정렬할 때 우리의 파트너십이 무엇을 이룰 수 있는지를 보여주는 사례"라고 평가했다.
또 미국 내 조선산업 재건과 공급망 강화, 산업 부흥을 위해 한국 기업들의 대미 제조업·조선업·전략 산업 투자가 확대되고 있다면서 "이런 협력은 양국 간 공정하고 호혜적이며 회복력 있는 무역 관계로 나아가는 더 큰 구상의 일환"이라고 설명했다.
스틸 대사는 "조선 협력은 한미 관계의 강도를 보여주는 가장 가시적인 사례 중 하나이지만, 더 넓은 동맹의 한 부분일 뿐"이라며 "동맹을 강화하는 것이 내 대사 재임 기간 최우선 과제가 될 것"이라고 거듭 강조했다.
그는 이어 "미국과 한국, 그리고 양국을 잇는 동맹의 더 번영하는 미래를 위해 여러분과 함께 일해 나가겠다"고 덧붙였다.
행사 시작 전 기자들과 만난 자리에서 스틸 대사는 "다음주 한국으로 출발할 계획"이라고 밝혀 이르면 이달 말께 서울에 부임할 것임을 시사했다.
dczoomin@newspim.com