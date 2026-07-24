[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월24일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 24일 '투데이 ANDA'를 통해 핵심 경제뉴스를 오후 4시에 발송했다
- 24일자 뉴스레터에는 최태원 재산분할 판결·내란 가담 군장성 구형·로봇 승조원 등 주요 이슈가 담겼다
- 또 토요일 오후 3시 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'도 주1회 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
24일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲법원 "최태원, 노소영에 9440억 지급" 판결…"SK주식은 공동재산" ▲특검, '내란 가담' 軍 여인형·이진우에 1심 징역 30년 구형 ▲"키 왼편 5도!" 명령에 복명복창...군함 조종하는 '로봇 승조원' ▲국민의힘 멱살잡이 소동...'상임위 불만' 권영진 "제 잘못" ▲외인·기관 3조 순매도...코스피 이어 코스닥 매도 사이드카 발동 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.