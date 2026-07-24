삼성중공업, LNG선·무인수상정까지…美 조선 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 23일 미국서 LNG선·무인정 개발·인력양성 등 대미 조선 협력을 확대했다
- 콘래드조선소와 LNG 벙커링선 기본설계 인증을 취득하고 사로닉과 무인수상정 자율운항·AI 솔루션 공동 연구를 추진했다
- 비거마린·미국 대학·밀러와 트레이닝센터와 AI 제조·가상 교육훈련 시스템을 개발해 한미 조선·해양 경쟁력 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 미국 조선소·방산 스타트업·대학과 손잡고 LNG 벙커링선과 무인수상정 개발, 현지 인력 양성, 공동 연구개발(R&D)까지 대미 조선 협력을 확대한다.
삼성중공업은 23일 현지시간 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 한미 조선협력센터 개소식에서 미국 사업 관련 협약과 공동 연구 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
우선 미국 콘래드조선소와 공동 개발 중인 1만2000㎥급 LNG 벙커링선의 기본설계 인증을 미국선급협회로부터 획득했다. 양사는 지난해 12월부터 미국 현지 건조를 목표로 관련 선박의 설계를 진행해왔다.
무인수상정 분야에서는 미국 스타트업 사로닉 테크놀러지스와 전략적 협력 협약을 맺었다. 양사는 무인수상정 자율운항과 AI 디지털 솔루션 기술을 공동 연구하고, 로보틱스 기반 공정 자동화 등 생산 인프라 구축에도 협력한다.
미국 함정 유지·보수·정비(MRO) 파트너인 비거마린그룹과는 미국 북서부 지역에 트레이닝센터를 설립하기로 했다. 삼성중공업의 가상현실·증강현실 기반 용접·도장 교육시설과 프로그램을 활용해 현지 숙련인력을 양성할 계획이다.
한미 공동 R&D도 확대한다. 삼성중공업은 UCLA, 용접장비 기업 밀러와 AI 기반 스테인리스 스풀 제조시스템을 개발한다. 텍사스대 달라스캠퍼스와 샌디에이고주립대, 캘리포니아주립 폴리테크닉대와는 선박 건조 작업자용 가상 교육훈련 시스템을 공동 개발한다.
최성안 삼성중공업 대표이사 부회장은 "이번 개소식을 계기로 준비해온 대미 조선 협력 사업이 새로운 이정표를 마련했다"며 "보유 기술력을 바탕으로 한미 조선·해양 산업의 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com