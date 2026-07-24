대통령경호처, '한-중앙아 정상회의' 경호안전통제단 출범

AI 핵심 요약beta
- 대통령경호처가 24일 9월 한·중앙아시아 정상회의 경호안전통제단 구성을 완료했다.
- 경호안전통제단은 5개 본부가 유기적으로 협력해 정상과 대표단 신변 및 행사장 전반을 빈틈없이 경호한다.
- 경호처는 축적된 경호 노하우와 첨단기술로 시민 불편을 최소화하는 세계 최고 수준의 K-경호를 구현하겠다고 밝혔다.
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5개 본부 구성…'정상 절대안전·시민 불편 최소화' 중점
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령경호처가 오는 9월 서울에서 열리는 '2026 한·중앙아시아 정상회의'의 경호안전을 총괄하는 경호안전통제단 구성을 완료했다고 24일 밝혔다. 황인권 대통령경호처장이 단장을 맡는다.
경호안전통제단은 참가국 정상을 비롯해 대표단의 신변안전은 물론, 정상회의장과 숙소, 공항, 각 행사장의 모든 인적·물적·지리적 요소에 대한 완벽한 안전관리를 책임진다.
경호안전통제단은 경호처 경호안전기획조정실을 필두로 경호작전본부, 군작전본부, 경찰작전본부, 소방작전본부, 테러정보지원본부 등 5개 본부가 유기적으로 구성돼 빈틈없는 경호작전을 수행하게 된다.
경호처는 이번 정상회의가 서울 4대문 안 도심지역에서 개최되는 만큼 '정상 절대안전' 확보와 더불어 '시민 불편 최소화'에 중점을 둔다는 방침이다. 교통 통제 최소화 및 탄력적 운영, 행사장 주변 우회도로 사전 안내, 실시간 교통정보 제공 등을 통해 시민들의 일상생활을 최대한 보장할 계획이다.
경호안전통제단은 2000년 아시아-유럽 정상회의(ASEM)를 시작으로 13차 아시아-태평양 경제협력체(APEC) 정상회의(2005년), 한-아세안 특별정상회의(2009년, 2014년, 2019년), 주요 20개국(G20) 정상회의(2010년), 핵안보 정상회의(2012년), 평창 동계올림픽(2018년), 한-태평양도서국 정상회의(2023년), 한-아프리카 정상회의(2024년), 32차 APEC 정상회의(2025년) 등 많은 다자간 정상회의의 경호안전 임무를 수행했다.
올해 서울에서 열리는 한-중앙아 정상회의는 중앙아시아 지역과 한국이 개최하는 최초의 정상회의로, 올해 한국에서 열리는 유일한 다자 정상회의다.
황 처장은 "그동안 수많은 다자정상회의를 통해 축적된 경호 노하우와 첨단 과학기술을 접목해 세계 최고 수준의 'K-경호'를 선보일 것"이라며 "절제된 통제 속에 완벽한 경호안전 확보와 시민 불편 최소화를 조화시켜 '열린 경호, 낮은 경호를 구현'함으로써 이번 정상회의가 성공적인 국가적 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
the13ook@newspim.com